Spräcker sviten – förlorar i SHL-genrepet

Martin Filanders Örebro fick se sig besegrade av Jakub Vrana och Linköping.

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Örebro har imponerat under försäsongen och vunnit alla sex matcher inför kvällens genrep mot Linköping. Vid seger även i dag skulle närkingarna ha gått rent med vinster i alla sju träningsmatcher inför SHL-säsongens start.

Det var dock bortalaget som tog ledningen i Behrn Arena genom Adam Hofbauer som höll sig framme och skickade in en retur för 0-1. Örebro kom dock att resa sig och lyckades kvittera senare i första perioden. Josh Dickinson spelade upp till Patrik Karlkvist som, på klassiskt Karlkvist-manér, skickade in pucken i powerplay.

Det var 1-1 inför andra perioden men där dröjde det sedan inte länge innan Linköping återigen tog ledningen. Brendan Shinnimin snappade upp en lös puck och tryckte sedan in 1-2 bakom Örebromålvakten Filip Larsson. Ställningen kom att stå sig resten av perioden, där Örebro fick klara sig utan talangen Liam Danielsson som klev av med en befarad överkroppsskada redan i första perioden.

Linköping spräcker Örebros segersvit på försäsongen

Linköping ledde inför den tredje och sista perioden och Örebros segersvit var därmed i fara. Hemmalaget vägrade dock att ge sig och tog ut målvakten i slutet av matchen där nyförvärvet Wojciech Stachowiak höll sig framme och lyfte in kvitteringen med drygt en och en halv minut kvar att spela. Därmed väntade förlängning i Örebro.

Trots att Örebro fick spela powerplay i övertiden blev det inga fler mål utan straffar väntade i Behrn Arena för att kunna kora en segrare. Där gjorde först Patrik Karlkvist mål för att ge Örebro ledningen men Jakub Vrana kvitterade straffläggningen och där väntade sedan suddenstraffar. Både Remi Elie och Egor Polin gjorde sedan mål och det var först i sjätte straffomgången som avgörandet kom. Jakub Vrana gjorde mål för LHC medan Karlkvist prickade ribban och därmed vinner Linköping matchen.

Örebro får därmed se sig besegrade i försäsongens sista match. De vann dock ändå sex av sju matcher och var ändå obesegrade efter ordinarie tid. Linköping å sin sida vinner fyra av sju matcher på försäsongen och tar revansch sedan Örebro vunnit mot LHC förra veckan.

Örebro – Linköping 2–3 SO (1-1,0-1,1-0,0-0,0-1)

Örebro: Patrik Karlkvist, Wojciech Stachowiak.

Linköping: Adam Hofbauer, Brendan Shinnimin, Jakub Vrana (avgörande straff).