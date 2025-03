Öppnar för fortsatt samarbete: ”En jäkla injektion”

”Galne Gunnar” ser ut att kunna bli kvar i Örebro efter inhoppet.

Åtminstone öppnar sportchefen, Henrik Löwdahl, nu för en sådan lösning med den mentala coachen.

– Vi hoppas hitta ett sätt att samarbeta i framtiden, säger Löwdahl till Nerikes Allehanda.

Henrik Löwdahl och Gunnar Söderström. Foto: Bildbyrån (montage).

I slutet av februari meddelade Örebro att man anlitat Gunnar Söderström som mental coach efter att laget hamnat i en svacka. Detta trots succéstarten där man tidigt var i toppen av SHL-tabellen.



Nu, efter det lyckade draget som ”räddade” lagets säsong genom att säkra en slutspelsplats, öppnar Örebro för ett fortsatt samarbete.



– ”Galne Gunnar”, ja (skratt). Han var en jäkla injektion energimässigt för gruppen och han var definitivt med och påverkade oss i rätt riktning. Vi har väl börjat föra lite samtal med Gunnar och tittar på om vi skulle kunna ha ett samarbete i framtiden. Nu hade vi ett intensivt samarbete, nu vill vi väl kanske titta mer på en säsongslösning både på individuell nivå och för laget. Men vi är positiva till Gunnar och han tyckte det var ett roligt uppdrag. Vi hoppas hitta ett sätt att samarbeta i framtiden, säger sportchefen Henrik Löwdahl till Nerikes Allehanda om den mentala coachen.

Svaret om assisterande tränaren: ”Uppskattad”

Samtidigt ger Löwdahl en uppdatering kring läget för Marcus Weinstock som även han blev en krislösning tidigare i februari.



– Marcus kom in och gjorde ett otroligt bra jobb, tycker jag. Han var väldigt uppskattad. Sedan ska vi ha lite diskussioner under nästa vecka. Där får vi se lite vart det tar vägen. Det som var sagt var att han skulle hoppa in i rollen resten av säsongen, sedan ta en diskussion efter det. Det är egentligen inget nytt i det läget, säger sportchefen om den assisterande tränaren som tidigare jobbat med juniorerna i SHL-föreningen.