Olof Glifford är på lån från HV71 till Oskarhamn över säsongen – men i och med Frederik Dichows skada under tisdagen har 20-åringen kallats hem till SHL. Målvakten ska spela veckans matcher med laget.

– Jag har skaffat mig lite mer erfarenhet och har fått stå en del matcher, säger Glifford till JP om tiden i Oskarshamn.

Olof Glifford. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Frederik Dichow skadade sig under tisdagens match och blir borta åtminstone resten av veckan. Det har öppnat upp för unge Olof Glifford att återvända till HV71 från Hockeyallsvenska Oskarshamn.

Det blev snabba ryck för den 20-åriga målvakten efter Dichows skada.

– Det känns bra att vara här, roligt. Jag fick veta att jag skulle hit vid elvatiden på kvällen, hade nästan somnat när de ringde och sa att jag skulle åka hit till i dag. Det var bara att packa allting och åka hit, säger Olof Glifford til JP.

Burväktaren har vaktat kassen i åtta matcher för Oskarshamn så här långt, och har noterats för en räddningsprocent på 90.1 procent. Under fjolårssäsongen stod 20-åringen 13 matcher för HV71 i SHL, då noterades han för 89.5 i räddningsprocent.

Olof Glifford är glad över att vara tillbaka i Jönköping, men lyfter samtidigt fördelen med att ta steget ner till Hockeyallsvenskan.

– Det är fantastiskt skönt, måste jag säga. Kul att vara tillbaka. Men det är bra för mig att se hur det är att lira någon annanstans också och så nu tillbaka här, bra erfarenheter för mig.

Source: Olof Glifford @ Elite Prospects