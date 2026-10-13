SHL-målvakten lånas ut: "Behöver komma igång"

Olof Glifford.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

HV71 meddelar via sin hemsida att målvakten Olof Glifford lånas ut till den finska klubben HIFK.

– Olof behöver komma igång och få bra matcher efter sin långa rehabiliteringsperiod och då blev detta en bra lösning för alla parter. Han kommer att vara i IFK fram till 15 november men kan kallas tillbaka om behov uppstår, säger sportchefen Johan Hult till sajten.

Har inte spelat under säsongen

Glifford har inte spelat någon SHL -match för HV71 under säsongsinledningen. Målvakten är sedan en tid tillbaka igång med full träning efter att ha rehabiliterat sig från en skada under sommaren.

Sedan tidigare har HIFK två svenska målvakter i form av Tim Juel samt HV-bekantingen Hugo Alnefelt , som dock båda dras med skadebekymmer.

Olof Glifford spenderade större delen av fjolårssäsongen på lån i hockeyallsvenska IK Oskarshamn, där han spelade 29 matcher och noterades för en räddningsprocent på 90,4 procent. Målvakten spelade också fem matcher i SHL, där han hade en räddningsprocent på 87,8 procent.