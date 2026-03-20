Bara fem gånger på 85 serier har ett lag lyckats vända 0-2 i matcher till att vinna serien.

Leksand svarar nu om tuffa läget i kvalet mot HV71 – och den mörka statistiken.

– Jag bryr mig inte ett dugg om vad historien säger, menar Olle Strandell bestämt.

Leksand är illa ute i SHL-kvalet mot HV71 efter två raka förluster. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det pratas ofta om att vikten av att få en bra start på en matchserie. Leksand har däremot fått en mycket tuff start på SHL-kvalet mot HV71. Två matcher i Husqvarna Garden har slutat med två uddamålsförluster.

I fredagskvällens match kom Leksand ut mycket, mycket bättre jämfört med den första matchen i serien. Däremot räckte det inte för laget utan HV kunde ändå resa sig och vinna med 3-2. Det innebär att Leksand nu ligger under med 2-0 i matcher.

– Vi gör en bra första period och det är surt att de har 2-1 efter den perioden. Sedan är det svängigt men det känns som att det är fördel för HV spelmässigt. Vi vill göra en push och sedan får de ett tidigt mål i tredje. Jag tycker att vi ändå studsar tillbaka och får till en push, men det räcker inte hela vägen, säger backen Olle Strandell till hockeysverige.se.

Hur tungt mentalt var det att släppa in de två målen i slutet av första perioden, med tanke på att ni hade varit så mycket bättre än dem innan dess?

– Jag vet inte, det är ju klart att det inte är kul att släppa in två mål när man spelar bra. Samtidigt var det ju 40 minuter kvar så det var ju bara att ladda om. Det är inget som man går och grubblar på länge.

Nu vänder serien till Leksand: ”Vi är bra i Tegera”

Efter två matcher nere i Småland vänder serien nu upp till Dalarna där Leksand ska spela två hemmamatcher i Tegera Arena. I de sex mötena lagen emellan, både i grundserien och kvalet, har det exklusivt blivit hemmavinster. Leksand menar också att det kommer att bli något helt annat när de nu ska få chansen att spela sina hemmamatcher i serien.

– Ja, vi vet om att vi är bra i Tegera. Det ska bli skönt att komma hem och spela. Vi börjar med matchen på söndag och det är fortfarande först till fyra. Oavsett att det står 2-0 till dem nu, det är först till fyra. Vårt fokus ligger bara på matchen på söndag.

Är det något speciellt som ni behöver göra annorlunda till nästa match?

– Vi behöver åka hem och kolla vad vi gjorde bra och vad som har varit mindre bra. Sedan ska vi justera utefter det och ta med oss till nästa match.

Olle Strandell ser positivt inför att serien vänder upp till Dalarna igen. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Tränaren Johan Hedberg har också börjat spåna på en plan för hur Leksand ska ta sig tillbaka in i serien.

– Vi ska behålla mycket av det som vi gör i första perioden här. Jag gillar den intensiteten, kampviljan och attack-mindsetet. Sedan måste vi få stopp på HV:s långa anfall fortare, så att vi inte blir så söndertryckta i de andra perioderna. Det kan vara en bra idé att hålla oss på isen också. Vi ska utnyttja vår hemmafördel med både energi och möjlighet till byten.

Olle Strandell om mörka siffrorna: ”Vi ska tillbaka till Jönköping”

Leksand är nu i ett mycket utsatt läge i kvalet. Att ligga under med 2-0 i matcher brukar, historiskt sett, sällan betyda seger i serien. I SM-slutspel samt SHL-kval har det endast skett i fem av 85 serier att ett lag har vänt 0-2-underläge till att vinna serien. Det, kombinerat med Leksands svaga historik i negativa kval, gör att det är mörka siffror för Leksand och inte mycket talar för att de ska kunna vända och spela sig kvar i SHL.

– Det är klart att det är bättre att leda med 2-0 än att ligga under med 2-0. Jag har varit med ganska länge i hockeyn och vet att det är en match i taget. En sådan här serie kan ändras fort, beroende på vad som händer i nästa match. Vi kommer inte att se längre fram än nästa match och den ska vi vinna. Sedan får vi se vart det tar vägen sen, säger tränaren Johan Hedberg.

Olle Strandell hyser däremot ingen större respekt för statistiken.

– Nej, det bryr jag mig inte ett dugg om vad historien säger, faktiskt. Vi ska hem nu och spelar söndag igen. Vi ska börja med den matchen och vinna den. Sedan ska vi se till att komma tillbaka hit till Jönköping med en utjämnad serie.

Match tre i SHL-kvalet spelas i Leksand under söndagen med start 18:30.

