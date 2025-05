Tackar nej till anbud – förlänger med HV71

HV71 får behålla sin lagkapten till 2028.

Olle Alsing förlänger och plockar bort sin ”out-klausul” för spel i Schweiz.

– Det är i HV71 jag vill vara, säger backen själv.

Olle Alsing. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

När Olle Alsing skrev på för HV71 inför säsongen 2024/25 var det ett treårsavtal som presenterades, men en ”out-klausul” för Schweiz fanns inskriven.



Nu meddelar Jönköpingsklubben att kaptenen tackat nej till anbud från Schweiz under gårdagen och istället förlängt med ytterligare ett år.



– Det är i HV71 jag vill vara och det är här jag ser min framtid. Trots att vi hade en tuff säsong lärde jag mig otroligt mycket av den, både på och utanför isen, och kände att jag utvecklades som människa. Jag gillar den planen Björn och Anton har för HV71 framöver och vill gärna vara en del av den. Dessutom finns det inget bättre ställe att spela hockey på än i Husqvarna Garden, säger Olle Alsing själv på klubbens hemsida under torsdagen.

Sportchefen: ”En oerhört viktig byggsten”

Det nya avtalet sträcker sig därmed till 2028 för backen som stod för 26 poäng under sin första grundserie med laget.



– Olle är vår lagkapten och det är otroligt kul att han väljer en fortsättning för oss under en lång tid framöver. Vi förlänger hans treårskontrakt med ytterligare en säsong och Olle tar samtidigt bort sina klausuler för Schweiz. Det betyder att vi har en oerhört viktig byggsten under många år framåt, säger Björn Liljander, General Manager i HV71.