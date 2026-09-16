Oliver Wahlstrom förstärker Djurgården. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

Med bara dagar kvar till SHL-premiären mot IF Björklöven kan Djurgårdens IF Hockey presentera ett meriterat nyförvärv.

Det handlar om forwarden Oliver Wahlstrom, som har 220 NHL-matcher med New York Islanders och Boston Bruins på sitt CV.

26-åringen kommer närmast från en AHL-säsong med San Jose Barracuda där han var lagkamrat med Djurgårdens backvärvning Lucas Carlsson.

– Det känns ju jättebra att hitta den här forwarden och den värvning som vi har fått möjlighet att göra. Oliver är en oerhört skicklig, giftig forward rent offensivt. Han är stor, rightfattad forward vilket passar väldigt bra in i det vi har sökt, säger Djurgårdens sportchef Marcus Due-Boje i ett pressmeddelande.

Oliver Wahlstrom, som har svensk pappa, kom fram som en stor talang genom det amerikanska ungdomsprogrammet NTDP (U.S. National Team Development Program). Han draftades redan som elfte spelare av Islanders i NHL-draften 2018 och spåddes en lysande framtid i ligan.

Oliver Wahlstrom spelade för AIK under pandemin

Men Wahlstrom lyckades aldrig slå igenom i NHL. Som bäst svarade han för 13 mål och 24 poäng på 73 matcher med Long Island-klubben 2021/22. Säsongen dessförinnan, under pandemin, spelade han tio matcher med AIK Hockey på ett lån till Hockeyallsvenskan och svarade för åtta poäng (4+4).

Efter 24 mål och 42 poäng på 62 AHL-matcher i fjol ser han nu fram emot att komma till Stockholm och spela SHL-hockey.

– Jag är superexalterad att komma över och börja så fort jag kan, säger han.

Marcus Due-Boje är övertygad om att Oliver Wahlstrom kommer att kunna leverera i sin nya omgivning.

– Oliver är definitivt i den magnituden att kunna vara bra och producera i SHL. Han är ett tidigt draftval och det blir man inte bara för att utan då sitter man på en häftig verktygslåda. Nu ska han komma till SHL och acklimatisera sig så vi ska inte tro att det tar en dag. Vi har tålamod med honom och ska fortsätta utveckla hans delar, men vi är självklart jätteglada över den här adderingen till gruppen, säger han.

Avtalet mellan Wahlstrom och Djurgården löper över säsongen 2026/27.