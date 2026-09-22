Poäng direkt i debuten av Niederbach

Theodor Niederbach skrev in sig i poängprotokollet i sin Capitals-debut.

Foto: Monumental Sports Network/Skärmdump

Efter att ha stått över försäsongspremiären mot Boston i helgen fick svenske Theodor Niederbach chansen att visa upp sig i matchspel för Washington Capitals i nattens försäsongsmatch mot Philadelphia Flyers .

Niederbach spelade som vänsterforward i Washingtons fjärdekedja med Josh Dunne och Bogdan Trinejev som kedjekamrater. Svensken matchades även i numerärt underläge, en spelform där även Niederbachs poäng i matchen kom.

Två matcher kvar av försäsongen

Det var i den tredje perioden, vid ställningen 4–2 till Washington, som Niederbach fanns med i förarbetet till Jonny Brodzinskis 5–2-mål. Förutom passningspoängen stod noterades svensken även för ett skott p mål i matchen.

Washington har två träningsmatcher kvar under försäsongen, med returmatcher mot både Boston och Philadelphia till helgen, innan man inleder NHL :s grundserie med en bortamatch mot regerande Stanley Cup-mästaren Carolina Hurricanes under natten till den 3 oktober, svensk tid.

Niederbach skrev NHL-kontrakt med Washington i våras efter en produktiv säsong i SHL med Frölunda, där han stod för 32 poäng (13+19) på 52 grundseriematcher och dessutom fick chansen att debutera i Tre Kronor.

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På annat håll i natt blev Elmer Söderblom målskytt för Pittsburgh i lagets 4–1-seger mot Buffalo. Även Anton Blidh fick nätkänning i New York Rangers 2–3-förlust mot New Jersey Devils, medan Nils Lundkvist och Jonatan Berggren stod för varsitt mål när Dallas besegrade St. Louis med 2–1.