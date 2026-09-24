Klart: Skriver nytt långtidsavtal

Nils Ekman fortsätter som förbundskapten i U16-landslaget.

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Nils Ekman har varit förbundskapten för det svenska U16-landslaget sedan 2023. Nu står det klart att han blir kvar en längre period.

Via sin hemsida meddelar Svenska ishockeyförbundet att Ekman tecknat ett nytt fyraårskontrakt.

– Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med Nils de kommande åren. Jag tycker att han har gjort ett väldigt bra jobb med att sätta en tydlig introduktion för spelarna som kommer till sin första landslagssamling, med fokus på beteende och en tydlig kravställan. Med den här förlängningen säkrar vi upp en stark kontinuitet inom förbundskaptensgruppen, som jag ser som en styrka för oss när det gäller att jobba metodiskt genom hela ledet, säger landslagschefen Anders Lundberg i ett uttalande.

Spelare födda 2011 tar plats i landslaget i år

Under sina år som förbundskapten har Ekman haft hand om landslagen för spelarna födda 2008, 2009 och 2010. Den här säsongen är det spelare födda 2011 som kommer att ta plats i det svenska U16-landslaget.

Ekman har tidigare haft tränaruppdrag i Brynäs och har även varit sportchef i Djurgårdens SDHL-lag. Som spelare gjorde Ekman 264 matcher i NHL med Tampa Bay, San Jose och Pittsburgh. På meritlistan har han även en VM-turnering med Tre Kronor samt en uttagning till World Cup-truppen 2004.