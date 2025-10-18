Nu är det klart. Oliver Kylington är tillbaka i svensk hockey. Han har skrivit på för Djurgården.

– Han kommer att bidra och vara en viktig pjäs för oss, säger Niklas Wikegård under lördagen.

Oliver Kylington är tillbaka i svensk ishockey. Foto: Bildbyrån.

Efter en tids rykten är det nu klart. Oliver Kylington skriver på för Djurgården och är därmed klar för spel i SHL igen – för första gången sedan 2014/15.



– Oliver är en Stockholmskille som gjort tio säsonger i Nordamerika och som kommer tillbaka hem till Stockholm för att spela där han hör hemma. Det är en i grunden skicklig, erfaren och mycket talangfull spelare med stora internationella meriter, säger Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård i ett pressmeddelande under lördagen.

– Han kommer att bidra och vara en viktig pjäs för oss. Sen handlar det, precis som med alla andra spelare som kommer från nordamerikansk hockey, om tålamod. Även om Oliver är svensk kommer det att bli en omställning för honom. Men det är en jättespännande spelare som vi välkomnar hit till Djurgår’n som en del av vår gemensamma resa, fortsätter han.



Kontraktet är skrivet över resterande del av 2025/26-säsongen.



Texten uppdataeras.