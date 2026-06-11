Peter Sibner och Uffe Bodin diskuterar Mike Babcocks eventuella inträde i Edmonton Oilers i podcasten Inside Hockey. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Mike Babcock har inte coachat i NHL på nästan sju år – och har till och med sagt själv att han är pensionerad. Trots det ryktas han nu till Edmonton Oilers efter att Alberta-klubben inte fått tillåtelse av Vegas Golden Knights att intervjua Bruce Cassidy.

När Babcock fick sparken av Toronto Maple Leafs 2019 framkom anklagelser om att han hade agerat maktfullkomligt och mer eller mindre mobbat spelare. Uppgifterna om hans uppträdande under tiden i Detroit Red Wings, där han vann Stanley Cup 2008, sipprade också ut då Johan Franzén vittnade om hur illa han hade blivit behandlad av kanadensaren.

När Mike Babcock fick sitt senaste jobb 2023 blev han heller inte långlivad. Han lämnade Columbus Blue Jackets innan han hade hunnit coacha laget över huvud taget. Detta sedan det framkommit anklagelser om att han hade bett att få se bilder som spelare hade på sina telefoner, något alla inte var bekväma med.

När han nu länkats till jobbet i Edmonton har det inte mottagits på ett positivt sätt. Spelarfackföreningen NHLPA har bett NHL att utreda Babcocks förehavanden i Columbus innan de är redo att godkänna en anställning av 63-åringen.

I Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin desperationen bakom Oilers agerande och hur den kan påverka klubben.

Innehåll i Inside Hockey

Stanley Cup-finalen underhåller – men vem fan vinner den?

Jordan Staals fulsnygga "flugfiskemål"

Dylan Larkin

Får vi se några av de tidigast väljande lagen trejda sina draftval? Vad kan det betyda för Ivar Stenberg

En hyllning till Gabriel Landeskog

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se , PodPlay , Spotify och Apple Podcasts .

Lyssna på Inside Hockey här: