Kan Adam Ginning vända hem till Linköping? Foto: Bildbyrån (montage).

Fyra säsonger har passerat sedan Adam Ginning lämnade Sverige och Färjestad. Fyra säsonger som innehållit spel för både Philadelphia Flyers och Lehigh Valley Phantoms, men också endast 16 framträdanden i NHL .

Nu, när backen är hemma i Linköping, återstår frågan: Är det dags att ge upp NHL-drömmen?

När Adam Ginning möter Corren sitter han fortsatt utan ett avtal inför 2026/27-säsongen, men vill samtidigt inte stressa fram något.

– För egen del är jag i ett läge där jag vill vänta och se ett tag till. Jag har inte så jättemycket bestämt överhuvudtaget just nu. Jag tränar på och formen känns bra, säger 26-åringen till tidningen.

– Man har fortfarande en dröm om att spela i NHL. Vi får se hur det låter där borta, hur det låter hemma och allt möjligt.

Ginning om LHC: "Alltid haft bra kontakt"

Adam Ginning medger att det inte blivit så många matcher i NHL som han velat. Men berättar också att haft haft lite kontakt med Philadelphia Flyers efter säsongens slut. Det handlar dock inte om något konkret, enligt backen.

Moderklubben hemma i Sverige, Linköping, ser säkerligen Adam Ginning som en drömvärvning, och dörren den är möjligen lite öppen.

– Vi har alltid haft en bra kontakt under åren som jag har varit borta. Jag har inte hunnit ner till hallen än, men vi kommer säkert att träffas och prata lite, säger Ginning till Corren och fortsätter.

– Det är här jag kommer ifrån. Men som sagt, vi får se vad som händer.

Samtidigt sitter LHC redan på nio back-kontrakt till kommande säsong. Då räknas både Felix Öhrqvist och Melvin Nilsson in, födda 2006, men också David Bernhardt som ryktats bort.