Uppgifter: NHL-svensken närmar sig Djurgården

SHL-nykomlingen Djurgården ser ut att fortsätta rusta från Nordamerika.

Svenske NHL-backen Oliver Kylington har tränat med klubben den senaste tiden.

Nu närmar han sig en återkomst, enligt Expressens uppgifter.

Oliver Kylington närmar sig spel i Djurgården. Foto: Bildbyrån

Oliver Kylington gjorde en succésäsong i NHL 2021/22, men lyckades inte följa upp den på grund av bland annat skadeproblem. De sista tre åren i NHL har det blivit ytterst lite speltid för först Calgary Flames och därefter Colorado Avalanche och Anaheim Ducks.

Han är fortsatt kontraktslös när NHL-säsongen nu är i gång. För en vecka sedan rapporterade Aftonbladet att Oliver Kylington var i träning med Djurgården, och nu skriver Expressen att det kan bli en hemflytt till stockholmsklubben.

Tidningen rapporterar att Kylington, med AIK som moderklubb, närmar sig en flytt. Enligt deras källor är det mycket som talar för att det kan bli av inom kort.

Agentens ord: ”Inget är bestämt ännu”

För en vecka sedan uttalade sig agenten Claes Elefalk för Aftonbladet kring backstjärnan.

– Inget är bestämt ännu om det blir en återkomst till Nordamerika, spel i Schweiz eller till och med SHL. Det får sjunka in lite först för Oliver, sade han då.

Nu kan det alltså bli en återkomst till svensk hockey. På 50 matcher i SHL har han tidigare gjort elva poäng varav fyra mål. Detta under tiden i Färjestad säsongerna 2013/14 och 2014/15, då han till slut lånades ut till AIK för att avsluta säsongen.