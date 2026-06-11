Malmö lånar Felix Carell till SSK över 2026/27. Foto: Bildbyrån (montage).

"Jag har inte tänkt på det så mycket faktiskt, men lite då och då när man ser prylar här i rummet - medaljen när man vaknar upp och så. Det är coolt."

Mycket har förändrats för Felix Carell bara på några månader. Men när hockeysverige.se ringer upp har allt börjat landa. Raketresan där ett lån till Kalmar gav en chans i SHL, men också den oväntade uttagningen till JVM där Sverige, med debutanten i ett första backpar, säkrade sitt första guld sedan 2012.

Men vem behöver vila när energin från allt detta fortfarande finns kvar?

– Ja, under slutet av förra säsongen, efter JVM, var det klart att man fick en liten boost, och fick spela ganska många minuter i SM-slutspelet också. Man blir taggad på att dra igång nästa säsong nu också, och att komma upp till SSK ska bli sjukt kul, säger Carell.

SSK? Ja, det är vad nästa kapitel innehåller för Malmö-produkten, via ett säsongslån. Ett steg som är något förvånande efter den stora rollen i vårens SM-kvartsfinal mot Skellefteå. Men enligt Felix Carell är det helt rätt för hans utveckling.

– Det viktigaste för mig nu är egentligen att få logga många minuter och spela mycket. I laget som vi har i Malmö till den här säsongen har vi ganska många backar på pappret. Så just för att få mycket speltid så är en utlåning det bästa alternativet - också för att kunna utveckla spelet med puck lite mer i Hockeyallsvenskan. En säsong där tror jag kommer att göra susen, säger han.

Felix Carell - en ledande back i SSK?

Är det just det du känner att du behöver för att ta nästa steg in i SHL, kanske till säsongen efter?

– Ja exakt. Jag fick en dryg månad med Kalmar och kände att det gjorde mycket för mitt spel även då. Man vet inte vad som händer, ifall jag blir hemkallad eller inte under säsongen. Men jag utgår ifrån att det blir en hel säsong i Hockeyallsvenskan, och det ser jag bara positivt.

Redan då, i Kalmar, spelade Felix Carell runt 15 minuter per match. Nu är också tanken att han ska få en stor roll i Södertälje.

– Jo det är känslan. Sen gäller det även att visa att man vill spela, så jag kommer inte dit och får något gratis. Jag kommer dit på samma villkor som alla andra, att tävla om en plats, precis som jag gjorde till JVM. Jag ser inga skillnader från det, säger 20-åringen.

I Kalmar, Malmö och Juniorkronorna har Felix Carell också hyllats av ALLA. Det för sitt lugn, defensiva spel, och förmåga att underlätta för medspelare.

– Jag ser mig inte som världens skickligaste, utan som en stabil tvåvägsback som kan spela lite överallt i banan. Men absolut har styrkorna i det defensiva och fysiska spelet. Att jag kan spela bra ihop med en sådan som Leo Sahlin Wallenius (backpartner under JVM) som är väldigt spelskicklig med pucken... det är väl lite det jag vill stå för, säger löftet.

Att just ta en stor roll, med det spelet, är också vad Carell nu vill visa upp när han ska spela i Hockeyallsvenskan en längre tid.

– Det är väl egentligen helheten, att ta för mig så mycket som möjligt och verkligen vara en ledande back. Både med min storlek och även i spelet med pucken, att spela med en jäkla pondus. Sen när jag väl får chansen igen i SHL så tar jag med mig det dit, säger han.

Nyckeln bakom valet: Nicklas Grossmann

Men varför blir det just Södertälje då? Jo, det har också delvis att göra med JVM och en viss Nicklas Grossmann, då assisterande tränare till Hävelid.

– Jag hade några lag på tapeten, men i och med att jag känner Grossmann sedan tidigare, från JVM, och tyckte att hans ledarskap funkade bra, så känns det lite som en trygghet. Men även sättet som de vill spela hockey på, att de går för att få grupp till SHL, och att det är ett spelskickligt lag, gör att det känns bra att komma till, säger Felix Carell.

Juniorkronornas assisterande tränare Gereon Dahlgren och Nicklas Grossmann. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

Grossmann nådde själv elva NHL-säsonger, som en defensiv back, och blir därmed en typ av mentor för JVM-hjälten.

– Så är det såklart. Man tar ju till sig vad han säger. Han har egentligen gått igenom allt det som jag går igenom nu, så det finns nog många tips och tricks som man kan lära ifrån. Han har mycket erfarenhet på nacken så det är bra att ta till sig det, säger Carell.

I Södertälje har även backen JVM-kamraten Love Härenstam, samt ett par andra han spelat med tidigare.

– Det är skönt att man har några killar att luta sig mot i starten, även om jag inte tror att det kommer bli några större problem att lära känna de andra grabbarna, säger han.

SSK tippas i toppen av många också. Vad tror du om era chanser?

– Jag antar att vårt gemensamma mål är att gå upp till SHL. Jag tror ingen har några andra tankar. Vi går in för att göra det så bra som möjligt. Det blev semifinal förra säsongen, så det känns som att de har visat att de har vad som krävs, men det behövs kanske bara det där lilla extra.

Tredje gången gillt i NHL-draften: "Finns intresse"

Innan allt detta väntar dock ännu ett spektakel som kan bli livsförändrande för Felix Carell. Insatsen i JVM har nämligen gjort att NHL-klubbarna till slut fått upp ögon för den svenske backen. Därmed är han nu ett alternativ i NHL-draften på ett helt annat sätt än både 2024 och 2025.

– Det är klart att förhoppningen är att bli draftad, och det är klart jag har känt av det lite. Jag hade inte snackat med någon innan JVM, men det kom en drös efter det. Vi har märkt att ett visst intresse finns i alla fall, så det är kul, säger Carell och fortsätter om samtalen.

– Antalet klubbar kommer jag inte riktigt ihåg, men det är väl ett tiotal kanske.

Hur stor vikt lägger du vid att bli vald i NHL-draften?

– Det är ju min tredje och sista chans nu att bli draftad. Det är alltid något som har funnits där, som man pratar kring, precis som att komma med i JVM. Men det är lite samma grej, ett mål man vill uppnå, även fast det inte sätter några spärrar om man inte blir det. Men det är klart att det är ett mål och att det är jäkligt coolt, avslutar backen.