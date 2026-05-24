Klart: Här är guldhjältens nya hockeyjobb

Oliver Bohm avslutade sin hockeykarriär.

Nu är han klar för ett nytt jobb – i Växjö Lakers.

– Det ska bli fantastiskt att få vara med en av Sveriges ledande föreningar igen, säger Bohm på klubbens hemsida.

Oliver Bohm återvänder till Växjö Lakers, där han vann SM-guld 2018. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Tidigare i dag meddelade Oliver Bohm att han lägger skridskorna på hyllan efter en lång och framgångsrik karriär.

Karriärens höjdpunkt kom 2018 när han vann SM-guld med Växjö Lakers. Totalt tillbringade Bohm fyra år i Växjö som spelare.

Nu är han tillbaka i Växjö Lakers igen, den här gången i en helt ny roll. Under söndagen presenteras 34-åringen nämligen som ny materialförvaltare för Växjö inför den kommande säsongen.

– När ”Henke” (Henrik Evertsson, sportchef, reds. anm.) erbjöd mig rollen som materialförvaltare hittade jag inga anledningar till att tack nej! Det ska bli fantastiskt att få vara med en av Sveriges ledande föreningar igen och hjälpa grabbarna att ha en så bra verksamhet som möjligt. Förutom själva hantverket vill jag bidra med positiv stämning och att det ska vara så kul som möjligt att komma till hallen. Önskar alla lakejer en fin sommar så ses vi till hösten, säger Oliver Bohm på klubbens hemsida.

Oliver Bohm har Färjestad som moderklubb och under sin karriär spelade han 415 SHL-matcher för Frölunda, Malmö, Växjö och Timrå. Han kom även att spela 180 matcher i HockeyAllsvenskan där han bland annat var med och spelade upp HV71 till SHL igen 2022. Han kom även att spela för Västerås och Tingsryd de senaste åren. Hans sista klubb i karriären blev Vita Hästen och Bohm spelade för klubben i Hockeyettan under den gångna säsongen.

Det blev 240 matcher för Oliver Bohm i Växjö Lakers-tröjan under hans fyra år i klubben. Nu är han alltså tillbaka och kommer att jobba inom föreningen framöver.

