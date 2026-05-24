En profil tackar för sig.

Oliver Bohm, 34, meddelar att han avslutar hockeykarriären och lägger skridskorna på hyllan.

”Att få leva en barndomsdröm är få förunnat”, skriver Bohm i ett inlägg på Instagram.

Oliver Bohm avslutar karriären som innehöll ett SM-guld och över 400 SHL-matcher. Foto: Bildbyrån (Montage)

Säsongen 2010/11 gjorde Oliver Bohm debut i Elitserien.

15 år senare tackar backen för sig.

Under söndagen bekräftar Bohm att han lägger av efter en lång och framgångsrik karriär som bland annat har innefattat ett SM-guld med Växjö Lakers.

””Vad vill du göra när du blir stor?” Det enda jag svarade i hela min uppväxt var hockeyspelare! Att få leva en barndomsdröm är få förunnat, men allting har sin tid och jag har valt att avsluta min karriär på isen”, skriver 34-åringen via sitt Instagram-konto.

I en intervju med Värmlands Folkblad berättar Oliver Bohm sedan mer om beslutet att avsluta karriären. Han spelade i Vita Hästen den gångna säsongen och hade kunnat tänka sig att stanna. Men när Hästen ville vänta valde Bohm att flytta och där lägger han nu också skridskorna på hyllan.

– Jag har släpat runt Erica till olika platser i Sverige i många år – nu fick hon välja. Det första huset hon tittade på i Växjö föll hon för. Sen har jag ringt runt till alla klubbar på pendlingsavstånd från Växjö, för att vara ifrån familjen finns inte, säger Bohm till VF.

Oliver Bohm: ”Lite surt att jag aldrig fick representera Färjestad”

Oliver Bohm kommer från Karlstad och har Färjestad som moderklubb. Han kom däremot aldrig att spela någonting i SHL för Färjestad utan lämnade för spel i Frölunda som junior. Nu berättar Bohm att han var nära att vända hem till FBK både 2021 och 2022 men det blev aldrig någon hemflytt.

– Min enda sorg… Det känns helt ärligt lite surt att jag aldrig fick representera A-laget i min moderklubb Färjestad – det hade ändå varit något speciellt. Och det har varit nära några gånger.

Under sin karriär spelade Oliver Bohm 415 SHL-matcher för Frölunda, Malmö, Växjö och Timrå. Han värvades till Växjö Lakers 2016 och hade där sina mest framgångsrika år i karriären. Bohm tillbringade fyra år i Växjö och vann SM-guld med klubben 2018. Hans andra titel i karriären kom under säsongen 2021/22. Han anslöt till HV71 sent under säsongen och var med om att spela klubben tillbaka upp till SHL efter att ha vunnit slutspelet i HockeyAllsvenskan.

De senaste åren har Bohm spelat för Västerås, Tingsryd och Vita Hästen i HockeyAllsvenskan och Hockeyettan.

– Det känns ruggigt stort att jag har fått bli svensk mästare. Dels med Växjö men även med Frölunda J20 plus att jag fått uppleva en uppflyttning till SHL med HV. Jag har fått spela för otroliga lag och föreningar, säger Oliver Bohm till Värmlands Folkblad.

