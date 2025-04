Nytt Frölunda – trots nästintill samma trupp: ”Spännande utmaning”

Endast fyra spelare lämnade och två nya kom in – Frölundas trupp verkar vara komplett.

Trots ett till stora delar liknande lag kommer det bli ett nytt Frölunda den kommande säsongen.

— Vi är inte så vana av att byta tränare – det kommer bli väldigt nytt för oss, en helt ny känsla, säger sportchefen Fredrik Sjöström till hockeysverige.se.

Fredrik Sjöström har bara gjort några mindre förändringar i truppen. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån.

Frölunda har åkt ut i semifinalen fyra år i rad. Klubben vill lyckas ta det sista steget som krävs och har nu beslutat vad man ska satsa på. Frölunda vill bygga vidare på laget från den gångna säsongen där den största förändringen blir på tränarsidan.



Endast David Edstrom, Mikael Ruohomaa, Linus Nässén och Albin Sundin har lämnat laget då kontraktet gått ut. Resterande spelare har förlängt och blir kvar i Frölunda. Planen är att bygga vidare på det före detta tränaren Roger Rönnberg har gjort, fast under ny ledning där Robert ”Robban” Ohlsson tar över som huvudtränare efter Rönnberg.



— Vi har gjort en hel del förlängningar i år. Mer förlängningar än nyförvärv. Och det är klart att där har vi haft en dialog med ”Robban”. Han har då varit mer aktiv i besluten än Roger som vi visste skulle lämna. Så ”Robban” gillar ju det laget vi har och vi känner att det finns väldigt mycket bra saker för oss att bygga vidare på. Vi är nöjda med det vi har, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström till Hockeysverige.



Både Sjöström och Ohlsson har bekräftat att de har varit i kontakt under en längre tid och byggt truppen tillsammans. Förutom en ny huvudtränare har Frölunda tagit in Martin Sandgren som ny assisterande tränare istället för Andreas Burström. Dessutom blir Martin Dahlin den nya utvecklingstränaren.

Redan klara med lagbygget: ”Vi är nöjda”

Utöver förändringarna på tränarsidan har Frölunda tagit in två nya materialare. De hittills enda värvningarna som Frölunda har gjort är Max Lindholm från Skellefteå och Theodor Niederbach från MoDo.

För hockeysverige.se har Sjöström och Ohlsson berättat att de är nöjda med truppen, där Jere Innala är den hittills enda aktuella spelaren som kan adderas till laget.



— Det kommer vara en ganska stor konkurrenssituation. Jag tror det är 16 forwardars i och med att Westergård och Stenberg och grabbarna, 07-kullen, trycker på. Men jag kommer gilla att ha en konkurrenssituation från start. För det är också en möjlighet för mig att komma in lite med blankt papper och se vilka som tar chansen. Så att det inte är gamla meriterna som gäller, utan bäst får spela helt enkelt, säger Ohlsson.



Tänker ni göra några fler värvningar?

— Just nu är det inte så. Vi får se vad som händer med Innala. Han är ju borta i Colorado där på tjänstledig under ett år, det är väl en möjlig spelare som skulle kunna adderas in i den truppen som är nu. Men vi är nöjda med truppen som finns, så att vi får väl se.



På samma fråga svarar Sjöström på klassiskt sportchef-manér.



— Ja, det ska man aldrig utesluta!



Ifall Innala inte får ett NHL-kontrakt till nästa säsong kommer han alltså komma tillbaka till Frölunda. Innala har främst fått spela i Colorados farmarlag i AHL vilket kan tyda på en återkomst till SHL. Förutom vissa oklarheter kring Innala verkar Frölundas trupp i nuläget vara spikat till den kommande säsongen.

Robert Ohlsson presenterades som ny huvudtränare under gårdagen. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån.

Nygammalt Frölunda

Frölunda kommer alltså spela med nästan samma trupp som under den gångna säsongen. Ändå finns det en känsla av att det inte kommer vara samma Frölunda som man får se till hösten. Orsaken till detta är att Roger Rönnberg lämnar klubben efter tolv år i samma tjänst.



— Vi har haft Roger här i tolv säsonger. Först och främst är vi inte så vana av att byta tränare. Bara det kommer att bli väldigt nytt för oss, en helt ny känsla och outforskat för oss. Även fast det har varit lite vemodigt med Roger och att han ska lämna, så kommer det bli väldigt spännande, framförallt, säger Sjöström och fortsätter.



— Nu börjar ju en väldigt viktig process, det är framförallt för det nya coachingteamet ska verkligen lära känna varandra. Robban ska också lära känna alla spelare i laget. Så det är mycket relationsbyggande arbete. Sen kommer kommer det vara mycket jobb med playbook och sätta detaljer i spelet. Vi har väldigt mycket framför oss, men det ska också bli jäkligt roligt. En gedigen och spännande utmaning för oss.



Hur kom ni fram till att Ohlsson ska ersätta Rönnberg?

— Jag har jobbat med Robban tidigare, då var han assisterande till Roger. Vi känner honom väl, men framförallt tycker vi att han är en jätteduktig tränare och en av de bästa i ligan. Vi har väldigt mycket samma synsätt på hockey och det tror vi kommer göra att den här förändringen kommer vara smidig. Sen ska Robban också få utrymme och space att hans tankar och idéer ska implementeras. Vi tycker det känns jättejättebra.



Sjöström har under sin tid som sportchef enbart jobbat med Rönnberg. Han berättar att det var ett lätt beslut att ta in Ohlsson som ersättare då de jobbade ihop under tre år när Ohlsson var Frölundas assisterande tränare.

Började kolla över truppen: ”För ett och ett halvt år sedan”

Ohlsson och Sjöström avslöjar nu att de redan har varit i kontakt i ett och ett halvt år. Under den tiden har de redan börjat kika på truppen som Frölunda skulle ha till säsongen 2025/2026.



— Min anställning började nu kan man säga, eftersom jag blev presenterad. Men vi har ju egentligen sedan november för ett och ett halvt år sedan tittat på den här truppen och sett över den. De förlängningarna som har varit in i den här säsongen och nästkommande säsong, där har jag varit med, säger Ohlsson.



Ohlsson berättar dock att han inte har varit involverad i det som skedde under förra säsongen som bara gällde den. Sjöström förtydligar även att Ohlsson varit mer involverad efter att tränaren fick lämna Skellefteå under den gångna säsongen.



— Vi har ju haft kontakt under resans gång och sen har den ökat framförallt sen Robban fick gå från Skellefteå. Vi skrev ett kontrakt ganska tidigt med han så att det är klart att det har funnits en kontakt där, det är självfallet, säger Sjöström.



När skrev ni kontraktet?

— Oj, det var ett bra tag sedan. Det var väl, november-december 2023.



Samarbetet mellan Ohlsson och Frölunda är nu igång på riktigt när Ohlsson befinner sig i Göteborg. Tränaren ska nu komma in i laget tillsammans med de andra nya profilerna och förbereda sig inför hösten.

Robert Ohlsson skrev på ett kontrakt med Frölunda medan tränaren fortfarande var i Skellefteå, guldsäsongen 2023/2024. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån.

Inleder arbetet inför hösten

Sjöström och Ohlsson ser väldigt positivt på att jobba ihop under den närmaste tiden. Ohlsson ska under de närmaste tre veckorna analysera Frölunda tillsammans med de andra tränarna för att se vad som varit bra och vad som ska justeras. Ohlsson menar att han även vill sätta en playbook som inte enbart gäller för herrlaget utan ett samarbete med akademin.



Nya Frölundatränaren kommer göra några förändringar. Samtidigt menar Sjöström att det finns mycket positivt från den gångna säsongen som Frölunda kan ta med sig. Efter fyra raka uttåg i semifinalen hoppas sportchefen dock på mer. Däremot ser Sjöström det också som en framgång, då Frölunda är med och utmanar varje år. Helt nöjd är man däremot bara när laget tar guldet.



— Det är svårt att säga att det är dåligt att ta sig till semifinal, för det är det inte. Men det är klart att väl där så vill man ju ta sig hela vägen och det har vi inte gjort, så det behöver vi titta på. Jag tycker vi har haft en solid defensiv egentligen hela året. Vi ville förbättra våra special teams och där har både PK och powerplay förbättrats avsevärt jämfört med tidigare år, säger Sjöström.



Hur ser du på Frölundas framtid och kommande säsongen?

— Det blir lite nytt för oss. Inte kanske så mycket nytt på spelarfronten, utan där har vi ganska bra kontinuitet. Men ganska mycket nytt på ledarsidan. Där vi kommer lägga mycket fokus och resurser och få ihop vårt nya ledarteam och ge dem de bästa förutsättningar så att, ja men det kommer bli spännande och nytt, säger sportchefen avslutande.



Frölunda verkar nu ha gjort de största förändringarna och kan lägga allt fokus på förberedelserna inför nästa säsongen drar igång.