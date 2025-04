Tar över efter Rönnberg-eran: ”Stora skor att fylla”

Roger Rönnberg lämnade Frölunda efter tolv år i klubben – stora skor för nästa tränare att fylla.

Igår gick klubben ut med att Robert Ohlsson tar över, som bara ser fram emot att komma igång.

— Det är kanske den största utmaningen för mig själv. Det stimulerar ju, jag triggas av det, säger Ohlsson till Hockeysverige.se.

Robert Ohlsson är Frölundas nya huvudtränare. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Frölundas uttåg i semifinalen mot Luleå innebar även slutet på Rönnberg-eran. Klubben hade haft Roger Rönnberg som tränare i tolv raka år. Tiden under Rönnbergs ledning var väldigt framgångsrik för Frölunda där klubben tog fyra CHL-titlar och två SM-guld.



Igår gick Frölunda ut med att Robert Ohlsson kommer ta över som klubbens nya huvudtränare. Trots företrädarens stora framgångar, känner Ohlsson ingen press på sig och har längtat efter att få komma igång.



— Jag tycker att det känns som ett hungrigt gäng. Både på coachstaben och spelarstaben. Jag ser fram emot det, jag är lite överladdad i och med att jag inte har haft något med hockeyn på sex månader. Jag kom tillbaka idag på campus. Då stod både spelarna och ledarna lediga efter långa säsonger. Så kom en överladdad coach in där idag, säger Ohlsson till Hockeysverige.



Känner du någon press över att man måste ta över efter Rönnberg, som blivit en så stor profil i Frölunda?

— Nja, alltså, jag vill ju göra det bra, men jag vill ju göra det på mitt sätt, och mer än jag är. Jag kommer inte vara en ny Roger, så att säga. Dels tar man över efter en kompis. En ikon idag. Det blir lite stora skor att fylla. Samtidigt så är det kanske den största utmaningen för mig själv. Det stimulerar ju, jag triggas av det. Jag gillar det. Nu tänker jag inte fylla Rogers mediala skor utan jag ska försöka fylla Rogers coach skor, mera, tänker jag, skrattar tränaren.



Ohlsson berättar att han känner mer press inför att börja som ny tränare i ett lag än att ta över efter Rönnberg. Ohlsson förklarar att han kände samma sorts press när han skulle börja som Djurgårdens och Skellefteås tränare. Nu har han skrivit på ett kontrakt med Frölunda över de fyra kommande säsongerna.

Slipper starta från noll: ”Hunger i klubben”

Ohlsson berättar att beslutet att ta över som Frölundas nya huvudtränare var enkelt. Tränaren menar att han har väldigt starka minnen från senast han var i Frölunda. Innan Ohlsson flyttade till Djurgården var han Frölundas och Roger Rönnbergs assisterande tränare. Där tog han även ett SM-guld och en CHL titel 2016. Ohlsson mål är nu tydligt, han ska tillbaka till Götaplatsen.



— Det jag har hört redan nu när jag har pratat med många av spelarna, det är att många känner en ganska stor revanschlust. De känner väl att de hade kunnat gjort mer av den här säsongen. Så att jag kommer ju till ett hungrigt lag. Det finns en hunger i klubben till att verkligen få till det och få den här sista pricken över i. Mycket har ju gjorts bra här, och har gjorts under lång tid, säger Ohlsson.



Ska du bygga vidare på det Rönnberg har gjort i Frölunda de senaste tolv åren?

— Jag delar ju mycket av grundfilosofin som finns och jag var med i början med att implementera under de första tre åren. Så den delar jag i mångt och mycket. Nu får jag chansen att sitta med spelarna och jobbar med dem. Sen tror jag coachteamet blir lite nytt så får jag chansen att titta lite hur de har gjort. Och sen om det är några förändringar jag skulle vilja göra.



— Men jag tycker mycket saker gör sig bra. Det kommer ju upp väldigt mycket unga spelare från akademin, spännande unga spelare. I herrlaget finns en erfarenhet i Lasse och Tömmernes och Folin och Friberg och de där. Så nej, jag tror inte att jag kommer ändra jättemycket. Men blir det alltid lite justeringar, ändringar. Det beror på att vi är olika personer, jag och Roger.

Sist Robert Ohlsson var i Frölunda 2016, var han Roger Rönnbergs assisterande tränare. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Samlat erfarenheter: ”Jag har gjort en resa”

Ohlsson har varit framgångsrik i sin tränarkarriär. Som tidigare nämnt tog han en CHL-titel och ett SM-guld som assisterande tränare i Frölunda. Sedan blev han huvudtränare för Djurgården i fem säsonger där det blev ett SM-silver. Under de fyra senaste säsongerna har Ohlsson varit Skellefteås huvudtränare där det blev ett ytterligare SM-silver, men även guld förra året.



Vad tar du med dig från tiden som huvudtränare i Djurgården och Skellefteå de senaste åren?

— Att det är mer med media. Jag brukar skoja och säga att det är roligare att vara assisterande tränare för då får man hålla på med hockey, skrattar Ohlsson och fortsätter.



— Det gör en ju, både bredare och spetsigare, att jobba med mycket nytt folk och nya organisationer. Det gör att man kan se saker lite på andra sätt än bara sitt eget. Det tycker jag har varit jättenyttigt och bra. Så det är jag tacksam och glad för att jag har fått göra både i Djurgården och Skellefteå och även i Frölunda. Så jag är väl en lite annorlunda coach än vad jag var när jag var i Frölunda första gången. Jag känner själv att jag har gjort en resa.



Under säsongerna i Djurgården och Skellefteå träffade Ohlsson på Frölunda under flera tillfällen i grundserien och slutspel. Bland annat förlorade Ohlsson och Djurgården finalserien mot Frölunda 2019. Senaste slutspelsmötet var Skellefteås guldsäsong förra året där Ohlssons lag slog ut Frölunda efter sju semifinalsmatcher.



Denna säsongen fick Ohlsson däremot lämna Skellefteå redan i november då han hade uttalat sig om fansen i media.



— Nu har man fått distans till det, men det är klart att det var ett extremt tråkigt avslut. Jag har ju bett fansen i Skellefteå om ursäkt för det och sen förklarade jag vad jag avsåg. Att egentligen bryr jag mig inte om vad folk tycker och tänker om, utan jag måste ju mer agera utifrån vad jag tycker och tänker. Det var väl det jag skulle ha sagt och förmedlat. Men nu gjorde jag inte det och det kostade mig jobbet, så det svider, säger Ohlsson.

Går in i en ny era

Ohlsson berättar att han har gjort det bästa av situationen och varit ute och rest med familjen. Tränaren menar att han kunde komma bort från hockeyn och gjorde grejer som man normalt inte har tid för som tränare. Däremot har Ohlsson följt matcherna och berättar att han även varit i kontakt med Frölundas sportchef Fredrik Sjöström och hjälpt bygga truppen till den kommande säsongen.



Ohlsson passar även på att prisa Pierre Johnsson och Andreas Falk som tog över i Skellefteå efter att han fick lämna. Frölundas nya tränare menar att Johnsson och Falk har gjort det så bra som de har kunnat. Nu ligger däremot allt Ohlssons fokus på nya uppgiften och att leda Frölunda till guldet.



— Det finns saker som man vill bibehålla. Jag tycker de har gjort bra och det vill jag ju självklart inte slänga åt sidan. Det är några grejer jag skulle vilja komma in i men jag vill ha den diskussionen först med coach teamet.

Tränarna har ställts mot varandra vid flera slutspelstillfällen. Foto: Bildbyrån.

Träffade du Rönnberg något innan han lämnade?

— Jag skulle ut och äta med honom ikväll, han var uppe i stugan i helgen, och jag höll på att flytta in här. Men ja, en god vän, han är en bra kompis och en förbaskat duktig hockeycoach – Som har gjort det grymt här under tolv års tid, säger Ohlsson avslutande.



Frölunda går nu in i en ny era efter tolv år med samma tränare. Laget kommer till stora delar se ut som det gjorde under den gångna säsongen. Det ska bli intressant att följa Frölunda under Ohlssons ledning in i de kommande säsongerna.