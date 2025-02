Nyförvärvet väntar på migrationsverket: ”Han får åka med”

Kort innan transferdeadline värvade Färjestad kanadensiska Quinn Schmiemann.

Schmiemann har dock ännu inte fått spela, då han väntar på att få arbetstillståndet godkänt.

— Förhoppningsvis blir allt klart under måndag eller tisdag, säger Färjestadtränaren Tomas Mitell till NWT.

Quinn Schmiemann väntar fortfarande på arbetstillstånd för att kunna debutera i Färjestad. Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Kanadensiska backen Quinn Schmiemann värvades av Färjestad kort innan tranferfönstret stängdes. Schmiemann väntar däremot fortfarande på att få göra sitt debut med Karlstadlaget.



Innan Schnmiemann kan spela för sin nya klubb behöver migrationsverket godkänna arbetstillståndet. Färjestads defensiv och målvaktsspel har varit lite hackigt under säsongen. Laget har under säsongen släppt in 133 mål vilket tillsammans med Linköping innebär tredje flest insläppta mål i SHL. Schmiemann kom in för att förbättra den statistiken.



— Quinn får åka med i bussen till Malmö. August Tornberg är fortsatt sjuk så förhoppningsvis blir allt klart under måndag eller tisdag så att Quinn blir uttagningsbar. Med ”Tornet” out är vi bara sex backar annars, säger Färjestads tränare Tomas Mitell till Nya Wermlands-Tidningen.



23-åriga backen kommer från spel i Dukla Trencin i slovakiska ligan där han stod för 18 poäng på 37 matcher. Förhoppningen är att Schmiemann ska styrka Färjestads defensiv, då lagets uppställning redan är rätt framtung.

Färjestads korta frånvarolista

Förutom backen August Tornberg som är sjuk, berättar Mitell att forwarden Michael Lindqvist fortsatt blir borta efter att han skadads förra veckan. Jämfört med några omgångar sedan är det däremot en väldigt kort frånvarolista vilket Mitell uppskattar. När Lindqvist däremot kan vara redo för spel igen är fortfarande oklart.



— Han kommer inte att spela på ett par dagar. Inte mot Malmö och troligtvis inte på torsdag eller lördag heller, säger Mitell.



Trots några få spelare på frånvarolistan kunde Färjestad bryta sex matcher långa förlustsviten när laget slog Örebro i lördags. Nu hoppas Mitell kunna bygga vidare på detta i de resterande sju matcherna av grundserien. Närmast väntar bortamatchen mot Malmö på tisdag.