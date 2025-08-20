Det har varit många turer kring Lawrence Pilut och HV71. Nu tränar backen med laget – och Björn Liljander öppnar också för att plocka hem stjärnan.

– Som alla supportrar tar vi gärna emot Lawrence den dagen han vill hem till Sverige, så klart, säger sportchefen till Jönköpings-Posten.

Lawrence Pilut och HV71 = ?.

Foto: Claudio Thoma / Bildbyrån.

I slutet av juli lät det inte som att det skulle bli någon återkomst till HV71 för Lawrence Pilut. Sedan dess har dock backen öppnat för en återkomst, samt också börjat träna med laget. I samband med HV71:s 6-0-seger mot Visby/Roma under gårdagen fick Björn Liljander också frågor om stjärnan.

Där sportchefen hade andra tongångar än i juli kring en eventuell återförening.

– Det är en fantastisk spelare och en fantastisk människa, som vi så klart gärna ser i HV71 någon gång i framtiden. När det sker det vet vi inte men precis som alla supportrar tar vi gärna emot Lawrence den dagen han vill hem till Sverige, så klart. Vi får se vad som händer. Först och främst ska han bli hel och fräsch. Men det är kul att vi får ha honom i verksamheten och klämma och känna lite på honom, säger Liljander till JP-sporten.

Lawrence Pilut spelade ingen match förra säsongen till följd av en skada. Han var däremot under kontrakt av Lausanne i Schweiz där han även spelade säsongen 23/24. Innan dess spelade 29-åringen två säsonger i KHL och två säsonger i Nordamerika.

På cv:et finns 63 NHL-matcher. Under hans senaste SHL-säsong blev det 38 poäng på 52 matcher.