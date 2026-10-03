Ny Frölunda-seger: "Jag har varit på honom i tre år"

Frölunda slog Djurgården. Foto: Bildbyrån

Ett Djurgårdens IF Hockey i mini-kris gästade serieledande Frölunda HC i Scandinavium under lördagseftermiddagen. Det blev en match där hemmalaget kopplade grepp om matchbilden i den första perioden. Efter 15 minuter spelat kunde också Filip Cederqvist ge hemmalaget ledningen efter en rörig situation framför Daniel Marmenlind i DIF-kassen.

-- Jag är på honom (Noah Hasa) att skicka den på "back door", så nu gjorde han det och då fick vi betalt. Jag har varit på honom nu i tre år, så det var bra att han skickade den, säger Cederqvist om 1-0-målet.

Marmenlinds superräddning

I den andra perioden åt sig gästerna in i matchen spelmässigt, men målen uteblev för gästerna. Det gjorde de även för hemmalaget. Mycket på grund av Daniel Marmenlind som stod för ett par riktigt svettiga parader, där en stack ut extra mycket. I ett Frölunda-powerplay fick Samuel Fagemo i princip öppen kasse att sikta på från sin vänsterpostion. Men Daniel Marmenlind han över och slängde upp högerbenet och gjorde en klassisk old school-räddning.

-- Han kör en gammal klassisk skridskoparad, där man slajdar upp benet. Stilfullt, sa expertkommentatorn Joel Lundqvist i TV4:s sändning.

Supertalangen målskytt

I den tredje perioden såg Frölunda ut att gå emot en betryggande seger när supertalangen Bosse Meijer först kunde göra 2-0 på en kontring, innan Liam Dower Nilsson två minuter senare kunde göra 3-0 för hemmalaget. David Blomgren reducerade dock till 3-1 bara 20 sekunder senare, och i powerplay skulle Nils Åman göra dramatik in i slutet när han reducerade ännu en gång för gästerna.

Trots flera bra chanser i slutskedet kom Djurgården aldrig närmare, utan Max Friberg kunde stänga matchen med 4-2 i öppen kasse.

-- Jag tycker det här är en bra match mot ett bra lag, om man jämför med senast. Fortfarande en bit kvar, men det finns mycket som vid kan ta med oss, och spelar vi så här varje match kommer vi vinna, säger DIF-tränaren Robert Kimby efter förlusten.

Frölunda - Djurgården 4-2 (1-0, 0-0, 3-2)

Frölunda: Filip Cederqvist, Bosse Meijer, Liam Dower Nilsson, Max Friberg

Djurgården: David Blomgren, Nils Åman