Foto: TV4

Drygt halvvägs in i matchen mellan Frölunda HC och Djurgårdens IF Hockey i Scandinavium denna lördagseftermiddag åkte Frölundas på Jacob Peterson på en tjuvsmäll från Djurgårdens Charles Hudon.

-- Jag blev lite förbannad där, en slow foot där, jag tycker inte vi ska hålla på med sånt där. Du ser ju, det där är så fegt så jag vet inte vad. Det är klart man blir sur, säger Peterson efter andra perioden när han ser bilderna i TV4.

Peterson jagade för en kort stund innan djurgårdaren lämnade isen för byte.

-- Han gör ju en slow foot, det är solklart. Det är rätt stor skaderisk på det där. Jag tycker inte det är okej, säger Peterson.

"Förstår hans reaktion"

Peterson fick medhåll från TV4:s experter.

-- Jag förstår hans reaktion. Man blir förbannad, det finns vissa grejer du kan ta, en slashing, men det där blir över gränsen, säger Fredrik Söderström.

-- Jag hade ju önskat att man tar det där på isen. Jag tycker inte det är tillräckligt allvarligt för en avstängning. Jag hade hellre sett ett straff på isen och sen spelar han nästa match, nu kommer det förmodligen rendera en avstängning säger Staffan Kronwall.

Matchen pågår!