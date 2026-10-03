Mästarna vann - efter andra periodens chockstart

Skellefteå AIK säkrade tre tunga poäng i SCA Arena efter en stark start mot Timrå IK. Gästerna tog kommandot redan i den första perioden och gick ifrån till en 2–0-ledning efter mål av Oskar Vuollet och Rickard Hugg. Tidigt i den andra perioden utökade Arvid Lundberg till 3–0 i numerärt underläge, vilket fick hemmalaget att byta ut målvakten Jacob Johansson mot Frederik Dichow.

Timrå gjorde ett försök att jaga ifatt i slutperioden och reducerade genom Marcus Hardegård till 1–3 efter 56.59. Närmare än så kom dock inte medelpadingarna. I stället fastställde Zeb Forsfjäll slutresultatet till 4–1 i tom bur med drygt två minuter kvar att spela. Skellefteås målvakt Strauss Mann storspelade och motade 19 av 20 skott.

Resultatet innebär att Skellefteå AIK klättrar till fjärde plats i SHL-tabellen med 12 poäng, medan Timrå IK ligger kvar i botten på 14:e plats med 2 poäng.

MATCHFAKTA

Timrå IK – Skellefteå AIK 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

Första perioden:

0–1 (14.07) Oskar Vuollet (Jonathan Davidsson, Victor Stjernborg), 0–2 (15.47) Rickard Hugg (Arvid Lundberg, Oscar Lindberg)

Andra perioden:

0–3 (20.20) Arvid Lundberg, SH1

Tredje perioden:

1–3 (56.59) Marcus Hardegård (Anton Wedin, Linus Eriksson), 1–4 (57.48) Zeb Forsfjäll (Rickard Hugg, Pär Lindholm), ENG

Skott: 20–24 (5–10, 10–7, 5–7)

Utvisningar: Timrå IK: 1x2 min. Skellefteå AIK: 2x2 min.

Publik: 5 209 (SCA Arena).