Backstjärnan tvåmålskytt - när Växjö vann

Växjö vann mot Rögle. Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÃ N / COP 144 / JO0388

Foto: BILDBYRÃ N

Växjö Lakers studsade tillbaka efter förlusten senast och besegrade Rögle BK med 3–2 på hemmaplan i Vida Arena.

Hemmalaget fick en flygande start när Brian Cooper satte ledningsmålet redan efter 25 sekunder. Rögle svarade snabbt med två raka mål genom Lubos Horky och Calle Själin. Men sekunden före den första periodpausen kvitterade Joel Persson i spel fem mot fyra.



I den andra perioden klev Brian Cooper fram på nytt och sköt sitt andra mål för kvällen, vilket kom att bli matchens sista och avgörande fullträff. Den tredje akten blev mållös trots att Rögle plockade ut målvakten Arvid Holm i slutminuterna. Ludvig Persson spikade igen i Växjömålet med 23 räddningar.

Resultatet innebär att både Växjö Lakers befinner sig på en sjunde plats i tabellen, medan Rögle halkar ner till åttonde plats.

Matchfakta

Växjö Lakers HC – Rögle BK 3–2 (2–2, 1–0, 0–0)

Första perioden:

0–1 (00.25) Brian Cooper (Lucas Elvenes, Olivier Nadeau), 1–1 (04.40) Lubos Horky (Fredrik Olofsson, Filip Johansson), 1–2 (13.19) Calle Själin (Tinus Luc Koblar, Fredrik Olofsson), 2–2 (19.58) Joel Persson (Lucas Elvenes, Dennis Rasmussen), spel fem mot fyra

Andra perioden:

3–2 (36.00) Brian Cooper (Jimi Suomi, Matias Mäntykivi)

Tredje perioden:

–

Skott: 18–25 (9–6, 7–13, 2–6)

Utvisningar: VÄX: 3x2 min. RBK: 5x2 min.

Publik: 5 371 (Vida Arena)