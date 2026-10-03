Brynäs mardrömstatistik - sämst i SHL

Brynäs IF är sämst i hela SHL i powerplay. Johan Larssons 2-0-mål hemma mot Luleå Hockey var senaste målet Brynäs gjorde i spel fem mot fyra. Under lördagen gästade man Malmö, och PP-problemen fortsatte gäcka Gävle-laget, som trots tre nya försök i spel i numerärt överläge inte lyckades hitta nät.

Den första perioden tillhörde gästerna spelmässigt som vann skotten med 14-3, men det var lika på noll efter de första 20.

Brynäs nya problem i powerplay

I den andra perioden fick Brynäs två möjligheter att göra matchens första mål när Eemil Viro i Malmö Redhawks åkte ut för tripping två gånger. Men seriens sämsta i powerplay lyckades inte utnyttja det numerära övertaget den här gången heller.

-- Första som händer när vi får powerplay är att vi tar pucken bakom mål och spelar upp den på andra sidan och får en jättebra målchans. Sen är det kanske lite struligt när vi ska ta pucken in i zon, men det behöver inte betyda att hela powerplay värdelöst, säger tränaren Niklas Gällstedt om lagets powerplay till TV4 efter matchen.

Efter 40 minuter var det fortsatt 0-0 på tavlan i Malmö arena.

Marek Langhammer nollade Brynäs

Bara drygt tre minuter in i den tredje perioden kunde istället Jonathan Myrenberg ge Malmö ledningen när han skickade ner ett höstlöv som seglade in bakom Erik Källgren.

-- Jag har inte så många mål i min karriär hittills, och det är alltid lika skönt att hänga, säger Myrenberg efter matchen.

Därefter tryckte Brynäs på för en kvitteringen. Men Malmö och Marek Langhammer stod emot och kunde vinna med 1-0.

-- Det är en kamp om millimetrar och vi tävlar hårt idag. Sen är inte spelet fläckfritt, och det ser inte lika fint ut som innan. Men vi gör ett jobb idag som gör att vi tar tre poäng, säger Tomas Kollar i TV4.

Malmö - Brynäs 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)

Malmö: Jonathan Myrenberg

Brynäs: -