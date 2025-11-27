”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå har en solid trupp och få utgående kontrakt överlag, men på backsidan är framtiden aningen mer osäker. En spelare som klubben suttit i förhandlingar med är den 22-årige backen Simon Forsmark.

– Så länge det inte är påskrivet är det inte klart, säger sportchef Kent Norberg till ST.

Simon Forsmark. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Timrå har en god grund att bygga på inför nästa säsong och har få utgående kontrakt sett till hela laget. Det är främst backsidan som sportchef Kent Norberg kommer att behöva arbeta med de fem backar som inte har avtal efter 2025/26. Dessa är Tim Erixon, Simon Forsmark, Linus Nässén, Lukas Pilö och Didrik Strömberg.

Just 22-årige Simon Forsmark, som uppgetts vara nära en förlängning av Expressen är Norberg tydlig med med när han nu ger en uppdatering i Sundsvalls Tidning.

– Vi har pratat och får titta på det. Han är i en bra ålder och hela den biten. Jag tror fortfarande att det finns mycket utveckling i honom, det är sportrådets bedömning. Vi får se, vi hoppas på det, men så länge det inte är påskrivet är det inte klart, säger han till ST.

Överlag menar han att backsidan har presterat bra under säsongsinledningen, men att det inte betyder att kontrakten automatiskt kommer att förlängas.

– Vi är nöjda med backsidan, vi släpper inte in så mycket mål. Det är klart att vi får se framöver, vi vet inte hur många som vi kommer att försöka behålla, säger sportchefen.

”Jobbar tålmodigt framåt”

Främst gäller det ekonomin när det kommer till att förlänga med backarna. Det är nämligen inte säkert att budgeten räcker till samtliga.

– Allting kommer att vara en ekonomisk fråga också, det gäller alla de här fyra. Sedan är det ju skiftande på vad de tjänar och hela den biten. Vi håller på lite grann och jobbar med den frågan. Vi har inget helt klart ännu, utan vi jobbar tålmodigt framåt, säger ”Nubben”.

