Luleå värvade Otto Leskinen inför säsongen – men en skada har satt stopp för spel. Nu är den tilltänkta toppbacken emellertid redo för debut, skriver NSD.

– Det är klart snabbare än vi kunnat tänka oss. Men Leskinen har legat i och tränat hårt, säger tränaren Thomas Berglund.

Otto Leskinen ådrog sig en knäskada redan under vårens slutspel med Tappara. En skada som hållit honom borta från spel i ungefär sju och en halv månad. Men på tisdag är det dags för comeback. Då gör Leskinen debut för sin nya klubb, Luleå.

Han finns med när laget spelar åttondelsfinal i Champions Hockey League mot tjeckiska Brno.

– Jag planerar att lufta honom i några byten mot Brno, hur mycket speltid det blir får vi se. Han ska få känna sig för och vara helt redo mot Djurgården på torsdag, säger tränaren Thomas ”Bulan” Berglund.

Otto Leskinen, Brendan Shinnimin och Ben Tardif ansluter till Luleå

Leskinen väntas alltså göra sin Luleådebut på tisdag, och sin SHL-debut på torsdag. Han var klar för Frölunda redan år 2022, men skrev sedan NHL-kontrakt med Montréal innan han hann debutera för Göteborgsklubben.

Luleå får under kommande vecka också in Brendan Shinnimin i laget. Shinnimin ansluter då efter att ha inlett säsongen i den slovakiska ligan.

Dessutom värvade Luleå under gårdagen Ben Tardif från Kärpät.

– Han kommer passa in i vårt lag. Intensiv och mycket energi. Tardif är en bra spelare som visat att han kan göra mycket poäng. Jag skulle säga att han liknar Brendan Shinnimin i sin spelstil, säger ”Bulan”.

Source: Otto Leskinen @ Elite Prospects