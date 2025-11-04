Forwarden köps loss – klar för SHL-spel

Luleås affär med Kärpät är i hamn.

Forwarden Ben Tardif köps loss från Liiga-laget och har nu presenterats av SHL-klubben.

Ben Tardif är klar för Luleå.

Foto: Imago/Bildbyrån (Montage)

Luleå meddelar via sin hemsida att forwarden Ben Tardif är klar för klubben.



25-åringen hämtas in från Kärpät och har skrivit på ett kontrakt över säsongen 2026/27.



– Ben är en kvick och bra skridskoåkare som dessutom visat sig vara en bra målskytt under sin hockeykarriär, så det känns som att han kommer passa in bra i det sätt som vi vill spela och att kommer addera lite av det som vi saknat under delar av säsongsinledningen, säger general managern Thomas Fröberg till sajten.

Uppges ha köpts loss för miljonbelopp

Tidigare under tisdagen rapporterade Expressen att Luleå köper loss Tardif från kontraktet i Kärpät för drygt 100 000 euro, vilket motsvarar drygt 1,1 miljoner kronor. Forwarden uppges spela på ett rabatterat kontrakt den här säsongen, innan han från och med nästa säsong tjänar 200 000 euro netto i årslön.



– Det skall bli väldigt roligt att komma till Luleå och bli en del av ett lag som visade sin kapacitet förra säsongen och att nu få vara en del i att hjälpa laget att vinna matcher och nå nya framgångar tillsammans, säger han.



Tardif har de senaste två och en halv säsongerna spelat i den finska ligan, där han säsongen 2023/24 stod för 50 poäng på 57 matcher för KooKoo. Inför förra säsongen gick 25-åringen till konkurrenten Kärpät, där han stod för 45 poäng på 60 matcher.



Denna säsong har Tardif producerat 14 poäng (10+4) på 20 Liiga-matcher.