SHL-löftenas drömkväll: Hjältar i debuten

Norges storlöften Mikkel Eriksen, Färjestad, och Niklas Aaram-Olsen, Örebro, fick en landslagsdebut att minnas under torsdagen. Båda klev av som målskyttar, varav den ene som stor övertidshjälte.

Mikkel Eriksen, Färjestad, och Niklas Aaram-Olsen, Örebro, nätade i debuten i norska herrlandslaget. Foto: Instagram (Norska ishockeyförbundet)

När det i slutet av januari stod klart att Leksands Tinus Luc Koblar, och Djurgårdens Håvard Østrem Salsten, nobbat spel i det norska landslaget kallades Mikkel Eriksen in som ersättare. Idag, torsdag, var det dags för debut i herrlandslaget för Färjestads 18-årige storlöfte – och som han gjorde det.

Norge ställdes mot Ungern i European Cup of Nations och Mikkel Eriksen avgjorde till en 5–4-seger i förlängningen.

– Att bli matchvinnare är speciellt i sig. Att göra det för landslaget i sin debut på sin gamla hemmaplan… Jag kan inte begära mycket mer, säger han efter matchen enligt norska nitten.no.

Men det var inte det enda centern, född 2007, hann med.

Spelade fram till Aaram-Olsen – i powerplay

Intill sig denna dag hade Eriksen även en till debutant i herrlandslagssammanhang. Det i Örebros Niklas Aaram-Olsen, född 2008.

Dessa två fick, trots sin ålder, båda chansen att spela i powerplay, och låg då direkt bakom 3–1-målet i matchen. Eriksen med framspelningen och Aaram-Olsen med avslutet för sitt första jubel i norska tröjan, på seniornivå.

Ungern åt sedan ikapp och vände i den tredje perioden. Ett sent 4–4-mål från Jacob Berglund gav sedan Eriksen chansen att avgöra i förlängningen.