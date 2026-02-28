”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Från överlägset bäst – till sämst i ligan. Frölunda är fortsatt inne i en djup formsvacka och blev ikväll nollade för andra matchen i rad när Brynäs vann med 3-0.

– Vi missar lägen vi gör mål på, 98 gånger av 100. Det är klart det blir frustrerat, säger Max Lindholm till hockeysverige.se.

– Jag känner ingen oro – men vi måste höja oss, säger Max Friberg.

Max Fribergs och Robert Ohlssons Frölunda har det tufft. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Den närmast ofattbara scenförändringen på Frölundas säsong har varit en av de stora snackisarna på senare tid. Från snack om poängrekord och en säkrad serieseger till att plötsligt tappa serieledningen – och vara formsvagast i serien. Eller vad sägs om ynka åtta inspelade poäng de elva senaste matcherna, fem förluster på de sex senaste och inte ett enda gjort mål på de två senaste?

Idag föll man mot formlaget Brynäs med 3-0 – och efter matchen lämnade en ilsken Christian Folin TV4:s intervju.

– Vi kan vara lite mer rejäla i närkampsspelet och runt båda målen. Vi är inte tillräckligt skarpa där, ich det styr mycket i en match. De som har en procent högre än motståndarna får de där situationerna att se enkla och bra ut och vi behöver växla upp där, säger lagkaptenen Max Friberg till hockeysverige.se efter kvällens förlust.

– Vi måste kunna vinna lite närkamper. Vi borde kunna släppa loss och gå max i en närkamp även fast vi förlorat några matcher. Vi måste släppa ner axlarna och gasa på nu, utan att för den delen vara osmarta.

Max Friberg om Frölundas formsvacka

Känner du någon oro?

– Äh, vi vill att se matcherna ska se bättre ut än de gjort på slutet. Och vi vet hur vi vill se ut, för vi har gjort bra resultat överlag under säsongen. Men vi är inte uppe på den standarden just nu. Men oro? Nej, vi vet vad vi ska göra. Men vi måste höja oss.

Kan ni falla tillbaka på en trygghet att ni ändå varit bra hela säsongen?

– Vi faller inte tillbaka på någon trygghet, utan vi måste driva verksamheten varje dag för att gå in bra i slutspelet. Vi ska inte falla tillbaka på något. Så funkar inte hockeyn. Alla lag utvecklas under säsongen och det kommer bli svårare att svårare att vinna matcher. Speciellt i ett slutspel. Däremot vet vi ju att vi har presterat bra hockey tidigare. Det finns ett system som funkar. Men vi måste höja oss.

Max Friberg.

Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån.

”Grinar emot nu”

Forwarden Max Lindholm lyfter fram flera orsaker till den rejäla formsvackan.

– Det grinar emot nu. Vi får det inte att stämma. Spelet hackar. Folk blir frustrerande.

Ja, hur mycket frustration känner du?

– Vi missar lägen vi gör mål på 98 gånger av 100. Det är klart det blir frustrerat och att man blir arg och ilsken. Det är naturligt att man känner så. Det ska man göra.

– Samtidigt grinar det emot för alla lag under säsongen. För vissa hände det i höstas, för vissa kommer det nu på våren. Nu måste vi hitta ett sätt att vända på det.

Redan på tisdag väntar en ny, stor match för Frölunda. Då avgörs nämligen CHL-finalen mot de regerande svenska mästarna Luleå.

– Alla är jävligt taggade och har gått och väntat länge på den matchen. Det är något vi ser fram emot. Jag hoppas det kan bli en vändning för oss, säger Lindholm.

Frölunda inför CHL-finalen

Max Friberg menar att matchen kommer i ett bra läge för Frölunda.

– Vi ska försöka lära oss från den här matchen – snabbt – de kommande dagarna. Sen är det bara att ladda om. Det är det som är tur med den här sporten – det kommer en ny match snabbt. Och det här är en match som betyder mycket för oss. Nu måste vi ladda om och bygga en jäkla energi tills dess.

Frölunda ligger tvåa i serien. Brynäs är för första gången på hela säsongen uppe topp-sex. Kvällens mål gjorde av Mattias Norlinder, Linus Ölund och Axel Jonsson-Fjällby.





