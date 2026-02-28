Här lämnar Folin intervjun: ”Nu får ni mig förbannad”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En serieledning har bytts mot en djup svacka i Frölunda. Idag, efter 0–3 mot Brynäs, fick Christian Folin nog på frågorna.

– Ny tag i nästa vecka så glömmer vi den här skiten. Ha det gött, hej, får han ur sig i TV4 innan han rycker av sig lurarna.

Christian Folin lämnar intervjun i TV4 efter nya förlusten för Frölunda. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

De flesta i Frölunda var säkerligen inte glada efter lördagens 0–3-förlust mot Brynäs. Men den som fick svara på frågor om svackan, blev ansiktet utåt för besvikelsen.

När Christian Folin själv tyckte att han var klar i TV4:s sändning ryckte han av sig hörlurarna och tackade för sig.

– Nu får ni mig förbannad här när ni ställer samma frågor hela tiden. Vi behöver spela bättre hockey i grund och botten. Ny tag i nästa vecka så glömmer vi den här skiten. Ha det gött, hej, fick han ur sig innan han tog sig vidare in i omklädningsrummet.

Christian Folin: ”Besviken på hela veckan”

Frölunda, som varit ett av säsongens utropstecken under stora delar, har nu nollats två möten i rad. Förra matchen var dessutom mot Skellefteå, som nu tagit över förstaplatsen.

– En nolla till, det var ingen bra vecka för Frölunda hockey, det kan man inte säga. Ganska besviken på hela veckan. Jag tycker att vi är för mjuka framåt. Vi spelar okej bakåt, men samtidigt släpper vi på oss farliga lägen. Den här hungern man behöver för att göra mål i den här ligan, den saknas, började Folin i TV4-intervjun.

– Vi behöver göra det jobbigare för deras målvakt, lasta in mer puckar från blå. Det krävs mer för att vinna matcher i SHL så här sent på året. Jag tycker inte att vi är där, fortsatte han.

Gällande toppstriden mot Skellefteå, med fem matcher kvar att spela, hade han inte mycket att säga.

– Det är inget jag lägger så stort fokus på. Det viktigaste för oss är att spela bra hockey. Det har vi inte gjort. Vi vet att vi har en väldigt rolig match på tisdag där vi kommer vara tagande och försöka radera den här veckan, säger han och fortsätter.

– Samtidigt vet vi att vi har en otroligt stark tro på den här gruppen, vi har många bra ledare som kommer driva laget framåt. Jag har all tro i världen på att här gruppen kommer att göra något bra av den här säsongen.

”Då saknas det ju några procent, eller?”

Det var dock frågorna om anledningen till den längre svackan som gjorde att Folin till slut tröttnade.

– Som hockeyspelare har alla haft sina upp- och ner-perioder. Men det gäller väl att samlas i gruppen och vara trygga i varandra och hur vi spelar. Vi vet att när vi spelar på rätt sätt är vi svåra att slå. Men slår vi av tre, fyra procent så förlorar vi matcher. Vi måste upp på nivå, och alla måste prestera. Det behövs 20, 25 gubbar varje kväll.

– Det blir en rolig söndag i Göteborg, med lite regn kanske, och sen laddar vi om för en rolig CHL-final på tisdag.

När nästa fråga kom igen om de där procenten kom sista svaret, innan backen lämnade.

– Ja, men vi vinner ju inte matcher. Då saknas det ju några procent, eller?

Source: SHL League Page @ Elite Prospects