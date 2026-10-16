Noel Gunler i Djurgården fick matchstraff i gårdagens match mot Brynäs.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Det var i gårdagens klassikermöte mellan Brynäs IF och Djurgårdens IF Hockey som Noel Gunler drog på sig ett matchstraff. I den tredje perioden kolliderade han med Erik Källgren i Brynäs-kassen. Målvakten åkte på en rejäl smäll och lämnade isen märkbart groggy.

Domarna valde att granska situationen och tilldelade 25-åringen ett matchstraff.

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Noel Gunler riskerar avstängning

Nu kan det också vänta ytterligare bestraffning. Under fredagsmorgonen meddelar situationsrummet att de har anmält smällen vidare. Förseelsen har nu hamnat på disciplinnämndens bord som under dagen kommer att ge sin dom.

"Gunler kommer med hög fart och åker in i målvakten utan att bromsa farten," skriver de bland annat i sin anmälan .

Noel Gunler gjorde Djurgårdens 2-1-mål i matchen. Brynäs kvitterade dock och vann matchen med 3-2 på övertiden. Forwarden har gjort två mål på nio matcher i SHL den här säsongen. Det återstår nu att se om, och i sådana fall hur länge, han blir avstängd.