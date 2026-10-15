Gällstedts besked om Källgren: "Ligger raklång"

Erik Källgren tvingades utgå. Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs IF besegrade Djurgårdens IF Hockey med 3-2 sedan Jaret Anderson-Dolan avgjort matchen i förlängningen. Men det kan bli en dyrköpt seger för Gävlelaget. I den tredje perioden tvingades nämligen den formstarke målvakten Erik Källgren utgå efter att ha blivit pååkt av Noel Gunler och slagit huvudet i ribban.

Gunler fick matchstraff.

– Domarna tar en femma och då får man förhålla sig till det. Det är bara att konstatera och gå vidare.

– Vi måste ha bättre disiciplin i tredje perioden och äga vårt öde på ett bättre sätt, konstaterade tränaren Robert Kimby.

Erik Källgren utgick skadad

Källgren var märkbart tagen av smällen och fick hjälp av isen.

– Det jag kan säga är att han ligger raklång där nere. Det är det jag kan rapportera nu. Sen får vi se vart det tar vägen imorgon, konstaterade Brynäs tränare Niklas Gällstedt.

Men det var huvudet som fick smällen?

– Så kan det vara.

Magnus Chrona hoppade in i Brynäs kasse och räddade bland annat ett friläge i slutminuterna.

Brynäs fick spela elva minuter i powerplay under slutdelen av matchen - och avgjorde till sist i spel fyra mot tre.

– Vi hittar en väg tillbaka in i matchen i tredje perioden och spelar med en helt annan attityd, plus att vi får med oss powerplay för att vi flyttar fötterna och är jobbiga att spela mot. Powerplay får man av en anledning så jag tänker inte stå och be om ursäkt för det. Vi hittar ett sätt att vinna två poäng, säger head coach Gällstedt.