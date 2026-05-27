Noel Fransén var på väg mot en flytt till Finland – då skrev han istället på ett NHL-kontrakt med Carolina. Nu berättar 20-åringen om den händelserika våren med utlåning, körtelfeber, slutspel och till slut ett drömkontrakt.

— För mig var det alltid självklart. Det är en dröm som går i uppfyllelse att spela där borta, säger 20-åringen till Hockeysverige.se.

Efter en framgångsrik lånetid i Västerås förra säsongen med 20 poäng på 50 matcher i Hockeyallsvenskan var tanken att Noel Fransén skulle ta steget till SHL den här säsongen. Under inledningen var han också en del av Färjestad. Men i takt med att säsongen led sjönk speltiden.

Istället för att spela 20-åringen valde kluben också att plocka in Ronald Knot och sedermera även Nick Leivermann. Det blev då istället en utlåning till Karlskoga och Hockeyallsvenskan. Där blev han en av lagets toppbackar omgående.

— Det var en nyttig säsong, skulle jag säga. Det var lite fram och tillbaka i början men sen var utlåningen till Karlskoga bra för mig. Jag har inte bara lagt fokus på det offensiva utan blivit mer av en allround-back, säger Fransén.

Hur ser du på säsongen i Färjestad?

— Jag tyckte att det gick bra i början. Då hade man ändå varit med laget hela försäsongen och fick en bra start. Sen fick jag inte spela så mycket som jag ville och då kom vi överens med en utlåning till Bik. Sen när jag kom tillbaka då blev det hackigt att komma in i det igen med nya coacher. Men det var en lärdom att spela på den nivån så det var nyttigt också.

Missade slutspelet – med körtelfeber

I Hockeyallsvenskan stod Noel Fransén för 14 poäng på 38 matcher i grundserien. Tanken var sedan att han skulle vara en viktig kugge för Karlskoga i slutspelet. Men då åkte han istället på en sjukdom som begränsade honom till enbart fyra matcher i slutspelet.

De två första drabbningarna mot Nybro och de två sista finalmatcherna mot Björklöven.

— Det var så klart tråkigt. Jag åkte på körtelfeber och jag hade det nog de första två matcherna men sen gick det inte att spela mer. Jag blev väldigt sjuk i början men sen återhämtade jag mig fort. Det var kul att få spela två matcher i finalen, men tråkigt att det inte blev avancemang.

Hur var det att åka på det i det skedet av säsongen?

— Det var hemskt. Man hade sett framemot slutspelet länge och ja, att vara på sidan och kolla på är fan tusen gånger värre. Man blir minst lika nervös där.

Lämnar nu moderklubben – för första gången

Noel Fransén har förutom två utlåningar till Västerås respektive Karlskoga bara tillhört moderklubben Färjestad. Men nu ska han för första gången lämna klubben. Det efter att ha gått hela vägen från skridskoskolan upp till A-laget. Totalt blev det 21 matcher i A-laget.

Hur är det att lämna klubben nu?

— Det viktigaste för mig var att komma någonstans där jag får ett stort förtroende att kunna spela mycket. Just nu är det det viktigaste för mig. Det tar emot men jag tror det är bäst för båda sidor.

Under våren var det också mycket rykten kring den unge backen. Ganska tidigt började det sippra ut uppgifter som pekade på att han skulle lämna Färjestad. Det var då Ilves som uppgavs vara nästa klubbadress. Men så blev det alltså inte.

Istället väntar nu ett äventyr på andra sidan Atlanten.

— Jag försökte inte tänka allt för mycket på det. Sen får man lita på att andra löser vad som ska hända nästa säsong. Nu blev det NHL-kontrakt till slut och det är jag jättenöjd med.

Hur gick den processen till?

— Det hände ganska fort. Jag hörde att de var nöjda med min utveckling i år och ville sajna mig och få över mig. Det var inte så mycket mer än så. För mig var det alltid självklart att skriva på. Det är en dröm som går i uppfyllelse att spela där borta. Det var 110 procent från min sida.

Noel Fransén om NHL-kontraktet: ”Ska åka över”

Backen draftades av Carolina i den tredje rundan av NHL-draften 2024, som spelare nummer 69. Det efter en urstark säsong i U20 Nationell där han stod för 44 poäng på 45 matcher där han var ligans poängbästa back. Samma år fick han även göra landslagsdebut med Juniorkronorna.

Men efter två säsonger med utlåningar till Hockeyallsvenskan kom ändå NHL-kontraktet lite från ingenstans.

— Jag har alltid haft en bra dialog med spelarutvecklaren i Carolina och han har tyckt om mig. Jag fick bra vibbar från honom men klart att jag blev överraskad att gå från allsvenskan till NHL-kontrakt.

Just nu är Noel Fransén hemma i Karlstad och tränar med spelare som Fabian Zetterlund. Men snart väntar början på äventyret där kampen om att knipa en plats i NHL börjar. Det också i ett av världens bästa lag.

— Det är development camp i sommar och sen är tanken att jag ska åka över på rookiecamp och förhoppningsvis ta en plats där borta. Självklart är målet att ta en plats i NHL nästa år. Sen är det en bit bort men jag kommer alltid att strävas efter det. Annars är det att utvecklas i AHL-laget och på sikt ta en plats i NHL som är målet.

I organisationen finns också Joel Nyström. Han är tre år äldre men har precis som Noel tagit resan från Färjestad till Carolina. Där har han under sin första säsong i Nordamerika fått en bra utveckling och har nu skrivit på ett kontrakt med klubben fram tills 2030.

— Vi har snackat lite om hur det känns där borta. Det gick fort för honom och han har haft många år i Sverige som var nyttiga för honom. Vi har haft en bra dialog hela tiden, avslutar Fransén.

