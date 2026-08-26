Tuffa smällen: "Det har tagit väldigt hårt på mig"

Niklas Hansson.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

Under en övning på HV71:s teambuildingresa till Karlskrona smällde det till i axeln för backen Niklas Hansson .

Förhoppningarna var att det inte skulle vara så illa och det första svaret från magnetkameraundersökningen var förhållandevis positivt. Sedan kom vändningen för Hansson.

– Jag kände väl efter en veckas tid att det var något som inte stämde. Då fick vi det svart på vitt under andra magnetröntgen när svullnaden lagt sig. Det var just på det området som jag själv kände att det inte kändes bra, säger Hansson till Expressen .

"Extremt tufft"

Undersökningen visade att ett ingrepp krävdes för att axeln skulle bli bra – ett ingrepp som väntas hålla Hansson borta från spel i sex månader .

– Det har varit väldigt tufft. Extremt tufft när vi började inse att det var värre än vi först befarade. Det var riktigt jobbigt och det var jobbiga dagar, säger Hansson och fortsätter:

– Jag blir känslosam när jag pratar om det nu, för det har tagit väldigt hårt på mig.

Två år kvar på kontraktet

Hansson vände tillbaka till Sverige och SHL inför fjolårssäongen efter att ha spenderat fyra säsonger utomlands i schweiziska toppklubben Zug. Under sin comebacksäsong i SHL noterades 31-åringen för 16 poäng (1+15) på 49 grundseriematcher samt två poäng (0+2) på fyra kvalmatcher med HV71.

Backen har två år kvar på sitt kontrakt med HV71.