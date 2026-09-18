Drömstart för Karlin - vann borta mot Karlskoga

Det svängde rejält i Nobelhallen när BIK Karlskoga tog emot Kalmar HC inför 2 704 åskådare. Gästerna tog ledningen tidigt genom Hampus Plato, men Henrik Björklund utjämnade för Karlskoga i powerplay knappt fyra minuter senare.

I den andra perioden klev Kalmars special teams fram. Både Valdemar Johansson och Reece Vitelli utnyttjade spel i numerärt överläge och gick ifrån till 3–1. Travis Treloar reducerade sent i perioden och höll BIK kvar i matchen.

Elliot Ekmark utökade på nytt Kalmars ledning tidigt i den tredje akten. Carson Golder skapade nerv i slutskedet med sin 3–4-reducering, men trots att Karlskoga tog timeout och plockade ut målvakten Olof Lindbom höll Kalmar undan och knep alla tre poängen.

Matchfakta

BIK Karlskoga – Kalmar HC 3–4 (1–1, 1–2, 1–1)

Första perioden: 0–1 (02.32) Hampus Plato (Jonathan Andersson, Tommy Bergsland) 1–1 (06.45) Henrik Björklund (Eero Teräväinen, Gustaf Franzén) PP1

Andra perioden: 1–2 (23.55) Valdemar Johansson (Jonathan Andersson, Viktor Klingsell) PP1 1–3 (34.29) Reece Vitelli (Kim Johansson, Tommy Bergsland) PP1 2–3 (39.02) Travis Treloar (Nicholas Pastujov, Jesper Emanuelsson)

Tredje perioden: 2–4 (42.46) Elliot Ekmark (utan assisterande/ej angivet) 3–4 (44.53) Carson Golder (Henrik Björklund, Kalle Jellvert)

Skott: 27–28 (12–9, 3–14, 12–5) Utvisningar: BIK: 3x2 min. Kalmar: 5x2 min. Publik: 2 704