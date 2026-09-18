Dagen då Milan Sundström presenterade sig: "Redo"

Milan Sundström har nu debuterat i Hockeyallsvenskan.

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Det finns debuter, och sedan finns det debuter. Inför 13 950 åskådare i ett slutsålt Avicii Arena skapade premiären mellan AIK Hockey och MoDo Hockey en inramning som kändes upp till den högsta raden. Men mitt i detta stålbad fanns några specifika sekvenser som fångade hela kvällens laddning: när Milan Sundström, född 2009, klev ut för att göra sina allra första byten i seniorishockeyn.

Det krävs en viss sorts is i blodet för att inte låta benen förvandlas till gelé i de där ögonblicket. Men, med pappa Niklas nummer 24 på ryggen, fyllde 17-åringen från Örnsköldsvik ut sin tröja, och spelade sitt spel. Precis som om han var kvar i förra helgens U20-match som spelades inför 102 åskådare i Hägglunds Arena.

Det ska dock sägas att första bytet, med största sannolikhet, innehöll en del nerver.

Sundström hoppade in med Carl Mattsson och Arvid Caderoth, i tredje kedjan, och fick börja med att arbeta loss pucken i egen zon. Det blev mest pethockey från samtliga och hela MoDo hamnade under press direkt – där och då, en minut in i matchen. Desto bättre stod stortalangen upp i de följande bytena, med lite gruff framför mål som startskott.

Låg bakom mål – vek inte ner sig

Steget från juniorhockey till en laddad A-lagspremiär handlar sällan om teknik – det handlar om tid och utrymme. AIK gjorde också precis vad man kunde förvänta sig av ett rutinerat motstånd och var på Sundström för att hålla honom borta från den mer än dubbelt så gamla Jhonas Enroth. Backarna låg nära flera gånger om, vid målgården, i hörnen, bakom mål, men ett redan 189 centimeter långt löfte är inte helt lätt att flytta på, inte när storleken också kompletteras med talangnivån av ett toppval i NHL-draften.