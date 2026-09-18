Sänkte Västerås - med hattrick
260918 Almtunas Karl Sterner jublar efter 1-3 under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan VÃ¤sterÃ¥s och Almtuna den 18 september 2026 i VÃ¤sterÃ¥s. Foto: Caisa Rasmussen / BILDBYRÃN / COP 353 / CR0071
Foto: BILDBYRÃN
Hockeyallsvenskan

Sänkte Västerås - med hattrick

Publicerad 18 september 2026 21:12
Hockeysverige
Hockeysverige
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Karl Sterner blev den stora matchhjälten när Almtuna besegrade Västerås IK med 3–2 på bortais i HockeyAllsvenskans premiär. Forwarden låg bakom samtliga mål för gästerna och fullbordade sitt hattrick i den tredje perioden.

Det blev en dramatisk premiärkväll i ABB Arena Nord när Västerås tog emot Almtuna. Gästerna kopplade greppet om matchen tidigt genom Karl Sterner, som öppnade målskyttet efter sex minuters spel assisterad av Oskar Asplund och Lukas Vesterlund.  

Västerås kvitterade i den andra perioden genom Fabian Hellström, men i den tredje akten klev Sterner fram på allvar igen. På bara 45 sekunder skickade han in både 2–1 och 3–1 för Almtuna och fullbordade därmed sitt hattrick.  

VIK skapade nerv i matchen när Anton Mylläri reducerade till 2–3 med tre minuter kvar. Hemmalaget tog även timeout och plockade ut målvakten Benedikt Oschgan, men Almtuna höll undan och säkrade alla tre poäng.  

Matchfakta

Västerås IK – Almtuna IS 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

Första perioden: 0–1 (06.36) Karl Sterner (Oskar Asplund, Lukas Vesterlund)  

Andra perioden: 1–1 (36.54) Fabian Hellström (Daniel Gunnarsson, Anton Olsson)  

Tredje perioden: 1–2 (52.14) Karl Sterner (Oskar Asplund, Charlie Forslund) 1–3 (52.59) Karl Sterner (Lukas Vesterlund, Nikodemus Wernquist) 2–3 (56.23) Anton Mylläri (Simen Andre Edvardsen, Sebastian Falk)  

Skott: 27–25 (7–14, 6–5, 14–6) Utvisningar: VIK: 3x2 min. AIS: 4x2 min. Publik: ABB Arena Nord  

Den här artikeln handlar om:

Karl SternerAlmtuna ISVästerås IK