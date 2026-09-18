Det blev en dramatisk premiärkväll i ABB Arena Nord när Västerås tog emot Almtuna. Gästerna kopplade greppet om matchen tidigt genom Karl Sterner, som öppnade målskyttet efter sex minuters spel assisterad av Oskar Asplund och Lukas Vesterlund.

Västerås kvitterade i den andra perioden genom Fabian Hellström, men i den tredje akten klev Sterner fram på allvar igen. På bara 45 sekunder skickade han in både 2–1 och 3–1 för Almtuna och fullbordade därmed sitt hattrick.

VIK skapade nerv i matchen när Anton Mylläri reducerade till 2–3 med tre minuter kvar. Hemmalaget tog även timeout och plockade ut målvakten Benedikt Oschgan, men Almtuna höll undan och säkrade alla tre poäng.

Matchfakta

Västerås IK – Almtuna IS 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

Första perioden: 0–1 (06.36) Karl Sterner (Oskar Asplund, Lukas Vesterlund)

Andra perioden: 1–1 (36.54) Fabian Hellström (Daniel Gunnarsson, Anton Olsson)

Tredje perioden: 1–2 (52.14) Karl Sterner (Oskar Asplund, Charlie Forslund) 1–3 (52.59) Karl Sterner (Lukas Vesterlund, Nikodemus Wernquist) 2–3 (56.23) Anton Mylläri (Simen Andre Edvardsen, Sebastian Falk)

Skott: 27–25 (7–14, 6–5, 14–6) Utvisningar: VIK: 3x2 min. AIS: 4x2 min. Publik: ABB Arena Nord