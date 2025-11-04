Niklas Andersson är en av svensk hockeys största profiler och har en lång karriär bakom sig både i Sverige och Nordamerika. Nu har legendaren släppt hockeyn och lagt sporten bakom sig.

– Jag saknar inte att åka runt på matcher som jag har gjort, säger 54-åringen till GP.

Niklas Andersson. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

548 matcher i SHL, 164 matcher i NHL, 300 matcher i IHL och 212 matcher i AHL – det är ingen dålig meritlista den 54-årige Kungälvssonen Niklas Andersson har, inkludera sedan två SM-guld och tre VM-silver.

Efter karriären var Andersson dessutom scout för NHL-klubben Los Angeles Kings i tolv år – nu har dock profilen lagt ishockeyn bakom sig.

– Jag saknar det inte. Inte alls, inte på det sättet. Sedan är ju hockey fortfarande kul, säger Niklas Andersson till GP.

”Saknar int att åka runt på matcher”

Istället spenderar han tiden med att renovera huset i Kungshamn och titta på sönderna Lias Andersson och Noah Anderssons matcher. Det kliar dock fortfarande lite i fingrarna.

– Jag saknar inte att åka runt på matcher som jag har gjort. Sen kan man ju sakna att spela! Jag hade ju gärna varit yngre och börjat om i så fall. Men nu är man ju ändå i den åldern man är i. Men jag är ju dum och tror att jag kan spela nu.

Niklas Andersson gjorde sin första seniormatch med dåvarande Västra Frölunda säsongen 87/88, och det var även där han avslutade karriären säsongen 2011. Varenda en av de 548 matcherna han gjorde i den svenska högstaligan var för Frölunda och forwarden har även tröjan hissad i taket på Scandinavium.

Source: Niklas Andersson @ Elite Prospects