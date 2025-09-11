Uppgifter: Så mycket tjänar Bäckström i Brynäs
Nicklas Bäckström är tillbaka i Brynäs.
Med två dagar till comebacken i SHL för Brynäs har nu Expressen uppgifter om hur superstjärnans lön ser ut i Brynäs.
Den är lägre än vad många kan tro.
Brynäs IF har ytterligare spetsat till sin finaltrupp från i våras. Som sista spetsvärvning plockade Brynäs in Nicklas Bäckström, en av Sveriges främsta NHL-spelare genom tiderna.
Efter att ha varit utanför spel i två års tid lämnade den tidigare Stanley Cup-vinnaren Washington Capitals för spel i SHL. Under försäsongen har Bäckström visat upp att de gamla takterna fortfarande sitter i och på lördag är det premiär. Brynäs tar emot Växjö.
Så mycket tjänar Brynäs-stjärnan
Nu kan Expressen berätta vad storstjärnan kommer att tjäna i Brynäs. Enligt tidningen rör det sig om en lön mellan 95 000 och 119 000 kronor i månaden, vilket är minst sagt modest. På sina sista fem år i Capitals tjänade stjärnan drygt 400 miljoner kronor.
