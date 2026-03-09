”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Nicklas Bäckström har inte spelat på drygt en månad – men nu är veteranen redo för comeback. Det inför grundseriens sista vecka.

— Det känns bra. Så det är skönt att få en rejäl träning med laget också innan matchen i morgon, säger han till Gefle-Dagblad.

Nicklas Bäckström gör comeback mot Malmö under morgondagen.

Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån.

Brynäs har under tisdagen en viktig match i kampen om topp sex. Malmö, som ligger sjua och är fyra poäng bakom, står för motståndet. En seger där och Brynäs kan räkna hem en kvartsfinalplats. Samtidigt får Gävlelaget nu också in en tung förstärkning

Efter att ha varit borta med en skada i nästan en månad är nu Nicklas Bäckström klar för spel.

Centern har gjort 29 poäng på 42 matcher den här säsongen och är viktig för laget. Inte minst har han börjat komma igång rent poängmässigt den senaste tiden med sju poäng på de tio sista matcherna innan skadan. I hans senaste match, mot Färjestad den 7 februari, blev det också ett mål och två assist. Under tiden 38-åringen var skadad har Brynäs också gått starkt och bland annat sprungit om just Malmö i tabellen.

— Vi har spelat bra som lag under tiden och vi försöker bygga vidare på det vi håller på med. Vi tror på vårat spel och jag försöker komma in med samma positivitet som alla har just nu, säger ”Bäckis” till GD-sporten.

Nicklas Bäckström vände hem till Brynäs efter att enbart ha gjort åtta NHL-matcher på två säsonger till följd av en skada. Brynäs har nu Malmö, Örebro och HV71 kvar att möta den här säsongen.

Source: Nicklas Bäckström @ Elite Prospects