Nicklas Bäckström hade inte spelat på över en månad. Men i kvällens match mot Malmö gjorde centern comeback.

– Skönt att få tre matcher innan slutspelet, säger han till hockeysverige.se efter strafförlusten.

Nicklas Bäckström gjorde comeback.

Foto: Hockeysverige.se/Bildbyrån

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Malmö tog två ytterst viktiga poäng i kampen om topp-sex. Brynäs är alltjämt femma på samma poäng som sexan Luleå, med tre poängs marginal ner till Färjestad och just Malmö som ligger nedanför kvartsfinalstrecket.

Malmö vann kvällens match med 2-1 på straffar där Janne Kuokkanen avgjorde. Fredrik Händemark gjorde lagets mål under ordinarie tid medan Brynäs mål gjordes av stekhete Kieffer Bellows. En annan snackis var att Nicklas Bäckström gjorde sin första match sedan SHL tog uppehåll för OS. En ospecificerad skada har hållit hemvändaren borta från spel. Men ikväll var han tillbaka – en dryg månad efter att han gjorde sin senaste match i Brynäströjan.

– Det var kul att vara tillbaka såklart, och skönt att få tre matcher innan slutspelet, säger han till hockeysverige.se.

Hur kändes kroppen?

– Bra.

Inga problem?

– Nej.

Ingen ringrost heller?

– Jo, det var det. Och det kommer det alltid vara. Just därför var det skönt att planera in några matcher innan slutspelet.

Hur lång tid brukar det ta att skaka av ringrosten?

– Det är nog lite olika. Men det är alltid skönt att spela lite matcher innan man kastas in i hetluften (slutspelet, reds.anm).

Brynäs poängsvit förlängdes

Brynäs har nu tagit poäng i 13 (!) raka matcher.

– Jag tycker det är en ganska tajt match. Vi är bättre i två perioder. Men sista perioden, framför allt sista tio, är de bättre.

– Det märks att det är två lag som var desperata för att ta poäng.

Blir det extra påtagligt nu under slutet av säsongen?

– Ja, det tycker jag. Lagen tajtar till det lite mer och bjuder inte på lika mycket som tidigare under grundserien.

Händemark om Malmös seger

För Malmös del var segern direkt nödvändig – även om den också markerade den sjunde raka matchen utan en trepoängare.

– Det är inte så att vi inte försöker ta tre poäng. Det är klart det är bättre med tre poäng än två. Men det var en bra seger, säger målskytten Fredrik Händemark.

– Jag tycker vi växer in i matchen och tredje är ganska bra. Vi skapar riktigt bra lägen och kan avgöra där. Vi har ett öppet mål i övertiden också, så vi hade kunnat avgöra där med.