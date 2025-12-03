Bäckström: ”Det kommer inte att bli något OS”

Brynäs stora stjärna och den stora SHL-snackisen inför säsongen Nicklas Bäckström var uttagen till Finland Hockey Games – men valde att inte delta. 38-åringen finns inte heller med i truppen inför Swiss Hockey Games och Bäckström ser inte heller ut att vara med i OS 2026.

– Absolut inte OS. Det har jag gett upp, säger stjärnan till Gefle Dagblad.

Nicklas Bäckström kommer inte till spel för Tre Kronor i Schweiz.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Det blev storartade rubriker när Nicklas Bäckström togs ut av Sam Hallam inför Finland Hockey Games – likaså när den 38-årige stjärnan tackade nej på grund av skadekänningar. Inför Swiss Hockey Games finns inte forwarden med i Tre Kronors trupp.

– Jag och Sam har haft en bra dialog. Det passade inte riktigt den här gången, säger Bäckström till GD.

Bäckström, som har gjort över tusen matcher i NHL under sin karriär, menar att han har haft fullt upp med Brynäs.

– Faktum är att jag egentligen aldrig haft någon tanke på landslaget, även om det var roligt att bli uttagen. Mitt fokus ligger på att göra mitt bästa för Brynäs.

”Absolut inte OS”

38-åringen finns även med på den preliminära listan över spelare som kan bli aktuella för OS 2026. Enligt Bäckström själv är det ingenting som lockar.

– Nä, nä, nä, absolut inte OS. Det har jag gett upp. Det är inget jag tänkt på ens. Det kommer inte att bli något, säger han.

Source: Nicklas Bäckström @ Elite Prospects