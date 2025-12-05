”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Nicklas Bäckström var inför säsongen den mest omdiskuterade hemvändaren på länge. Nu har han klarat av halva säsongen i SHL – och berättar för hockeysverige.se om comebacken.

– Det har varit askul. Riktigt roligt, säger han till hockeysverige.se.

Nicklas Bäckström berättar om comebacken.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Under Brynäs möte med Leksand i Tegera Arena briljerade till och från Nicklas Bäckström med sin spelskicklighet. Nu blev det en assist in vinstmatchen med 4-1 och efteråt hyllades både han och laget av den stora bortaklacken som var på plats. När hockeysverige.se sedan träffar 38-åringen från Valbo efter matchen var han mycket nöjd över lagets insats.



– Jag tycker att vi spelar en bra match i 60 minuter. Vi släppte in ett mål i boxplay. Efter det tycker jag att vi kommer tillbaka och kontrollerar matchen, skapar mycket och tar en komfortabel seger, säger Nicklas Bäckström till hockeysverige.se.



Känslan från sidan var att ni hade relativt lätt att hålla Leksandsspelare på utsidan när dom var i er zon.

– Absolut. De flesta målen görs där framme så det gäller att göra det bra defensivt. Vi har också pratat mycket om att hålla lagen utanför. Verkligen fokusera på det eftersom det var något vi inte var så bra på i början av säsongen.



Och motsvarande tycktes ni ha lätt för att ta er in framför Leksands mål där du själv hade några fina genomspel.

– Ja, och jag tror det går lite hand i hand. Att man får pucken från egen zon, att man skapar offensivt när man kommer in med fart och puck. Det är såklart viktigt.



Hur ser du på din egen prestation?

– Vår femma spelade rätt bra. Vi skapade rätt mycket chanser och jag tycker att hela laget gjorde hela laget gjorde en bra isats idag. Alla fyra femmor gick för det och körde på. Då är vi ett svårspelat lag.

Nicklas Bäckström har gjort två mål och totalt 21 poäng.

Foto: Bildbyrån.

”Spelet hockey, det är vad som är roligt”

Två VM-guld, Stanley Cup, 1100 NHL-matcher, OS-spel… Vad är det som triggar i gång hos dig då pucken släpps?

– Sådana här grejer. Det är såklart speciellt att spela mot Leksand. Bra stämning och bara roligt att spela. Spelet hockey, det är vad som är roligt. Det händer något ute där hela tiden, så det är bara jäkligt roligt, säger Nicklas Bäckström samtidigt som han spricker upp i ett leende.



Hur viktigt är just att få vara med grabbarna i omklädningsrummet?

– Asviktigt. Det är absolut viktigast, att få vara med och få ihop gruppen.



Är det lika kul med försäsongsträning idag som 2005 då du debuterade i SHL?

– Faktiskt roligare. Den har blivit lite annorlunda nu, en annan typ av fysträning kontra 2005.



Vad är den största skillnaden på Brynäs idag jämfört med 2007 då du åkte över till Washington?

– Jag kom knappt ihåg hur det såg ut såg ut 2007 med ekonomin och allt det där, men idag ser den bra ut. Det känns som att det är väldigt bra organiserat från toppen ner till oss spelare, så jag skulle säga att det är lite mer organiserat nu mot förut.



Hur har startsträckan varit att komma in i SHL och till stora rinkarna?

– Det har varit askul. Riktigt roligt och alltid roligare att vinna matcher som vi gjort senaste tiden. Jag tycker att vi spelat bra som lag senaste tiden.

– Nu gäller det att vi fortsätter, nollställer inför varje match och gnuggar på. Det är också vad som roligt och utmanande, så det ser vi fram emot.

”Alla kan vara matchvinnare”

Vad har ni skruvat på mest för att ni ska hamnat i den här positiva trenden med tanke på att ni såg spretiga ut som lag inledningsvis?

– Ja, det skulle jag hålla med om. Jag tycker att vi nu spelar lite tajtare och smartare. Sedan bjuder vi inte på lika mycket som vi gjorde i början.

– Vi har fått ihop laget lite bättre och hittat varandras identiteter lite grann. Man kan säga att alla har hittat sin identitet i laget, vilket såklart är viktigt för framtiden.



Vad är styrkan i den här gruppen?

– Styrkan i den här gruppen är att alla kan göra det. Alla är med och bidrar. Alla kan vara matchvinnare. Det är också så vi vill att det ska vara, avslutar Nicklas Bäckström med ett leende.

Source: Nicklas Bäckström @ Elite Prospects