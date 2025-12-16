”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Morgan Anderberg har tagit en plats i Växjö Lakers den här säsongen.

Nu belönas 18-åringen med ett rookiekontrakt i SHL.

– Han är en spelare som passar väldigt väl in i vår spelidé, säger sportchef Henrik Evertsson.

Morgan Anderberg sajnas av Växjö. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Förra säsongen fick forwardslöftet Morgan Anderberg komma upp och spela fem SHL-matcher för Växjö Lakers.

Den här säsongen har Anderberg sedan tagit en ordinarie plats i Växjös laguppställning och spelat i 18 matcher under första halvan av säsongen. Även om stockholmaren fortsatt är poänglös i SHL har han lovordats för sitt spel i Växjö.

Nu belönas 18-åringen också med ett rookie-kontrakt i SHL som sträcker sig till 2028.

– Jag känner mig jätteglad och väldigt taggad över att få stanna kvar här i Växjö två år till, efter den här säsongen, säger Anderberg på klubbens hemsida.

Under säsongen har Anderberg även spelat nio matcher i U20 Nationell och producerat tio poäng. Förra säsongen stod han för 14 poäng på 39 matcher i Växjös U20-lag.

– Morgan har redan förra året men framför allt i år visat att han är en spelare som passar väldigt väl in i vår spelidé. Med sitt smarta tvåvägsspel så är han användbar i de flesta aspekter av spelet, säger sportchef Henrik Evertsson.

Tidigare i år var Morgan Anderberg en del av Småkronornas lag som tog silver i U18-VM. Under hösten har han även fått spela två landskamper för Juniorkronorna.

Source: Morgan Anderberg @ Elite Prospects