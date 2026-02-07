”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 har tre riktigt viktiga poäng att spela för borta mot Malmö.

Då saknas Riley Woods.

– Ärligt talat är det brutalt, jag hatar att se matcherna från läktaren, säger han till JP.se.

Riley Woods gick av skadad mot Brynäs. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0841

Riley Woods saknas i HV71:s lag mot Malmö, liksom han har gjort ett litet tag sedan matchen mot Brynäs för två veckor sedan. Det har blivit två vinster på tre försök utan den viktiga forwarden.

Men han säger att han är tillbaka efter uppehållet. Detta i en intervju med Jönköpings-Posten.

– Som tur är var det ingen större fara och jag blev bara borta ett kortare tag.

”Ärligt talat är det brutalt”

Han har inte gillat att stå vid sidan och titta på.

– Ärligt talat är det brutalt, jag hatar att se matcherna från läktaren. Du vill bara vara ute på isen och göra skillnad för laget. Men jag gillar hur laget har sett ut, även om det var en tuff förlust mot Skellefteå, säger han till tidningen.

Med sina 29 poäng på 39 matcher är han en av lagets viktigaste spelare i offensiv zon.

