Milton Gästrin vet ännu inte var han spelar nästa säsong.

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Under natten mellan tisdag och onsdag var Milton Gästrin inblandad i en stor NHL-trejd. Han skickades nämligen till St. Louis Blues som en del av bytet när Washington Capitals bytte till sig stjärnforwarden Jordan Kyrou.

Det innebär att Gästrins framtid nu är oklar.

Han skulle bli utlånad till Brynäs av Washington Capitals inför den kommande säsongen. Men nu är det St. Louis Blues som äger situationen och själva kan besluta var Gästrin ska spela.

– Nu får vi se hur det blir med allt. Planen var väl att jag skulle lånas ut till Brynäs kommande säsong, men jag har inte hunnit höra vad St.Louis vill än. Jag ska prata med Alexander Steen (Blues general manager, reds. anm.) senare idag, säger Gästrin till Gefle Dagblad under onsdagen.

19-åringen berättar att beskedet om att han blivit bortbytt kom som en stor överraskning.

– Jag visste ingenting om det här när min agent ringde klockan 11 i går kväll (tisdag). Då var det redan ute i media, innan jag själv hade fått reda på det. Man har alltid tänkt på trejder och sånt där, men man fattar inte förrän det är verklighet.

Milton Gästrin om framtiden i Brynäs: "Jag vet inte"

Det är numera okänt vad som händer med Milton Gästrin. Enligt GD vill Brynäs sportchef Johan Alcén inte kommentera situationen utan hänvisar till St. Louis efter att Gästrin är deras spelare nu.

I St. Louis Blues är Brynäsikonen Tommy Sjödin scout och han är också på plats vid i stort sett samtliga Brynäs hemmamatcher i SHL. För GD säger Sjödin att han inte har pratat med Blues om Gästrins framtid.

Milton Gästrin själv skulle åka över till Washington Capitals utvecklingsläger tillsammans med Brynäsbacken Aron Dahlqvist , som också är draftad av Capitals. Nu får han dock avboka resan och i stället åka för att vara med på St. Louis utvecklingsläger.

Under sommaren ska Gästrin spela World Junior Summer Showcase i Kanada. Det är sedan osäkert ifall han kommer att återvända till Gävle när Brynäs ska återsamlas i början av augusti.

– Ja, jag vet inte. Jag har ju nånstans varit inställd på att spela med Brynäs. Men vi får se om det ändras eller inte, säger Milton Gästrin.