Svenske talangen bortbytt i stjärntrejd

Milton Gästrin och Jordan Kyrou byter klubbar i NHL.

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NHL-lagen har varit väldigt aktiva på trejdmarknaden inför helgens NHL-draft . En av de stora trejderna som ägde rum i natt såg en svensk talang och en stjärnforward skickas åt olika håll.

Milton Gästrin draftades av Washington Capitals i andra rundan som 37:e spelare i förra årets NHL-draft. Han skrev också direkt på sitt första NHL-kontrakt med "Caps". Men det kommer inte att bli spel i Washington för Gästrin.

Under natten trejdas nämligen Milton Gästrin, tillsammans med 25-årige centern Connor McMichael samt 16:e valet i årets NHL-draft, till St. Louis Blues. I motsatt riktning går stjärnan Jordan Kyrou till Washington Capitals.

– Vi är jättenöjda med att addera Jordan till vårt lag. Han är en exceptionellt talangfull och dynamisk offensiv spelare, som kommer att bli ett viktigt tillskott i vårt lag. Han är 28 år och har kontrakt i fem år till samtidigt som Jordan har sina bästa år i karriären framför sig. Vi tror att han kommer att passa in perfekt i vårt lag både nu samt i framtiden, säger Capitals general manager Chris Patrick i ett uttalande.

Trejden kan påverka Milon Gästrins utlåning till Brynäs

Milton Gästrin har spelat i MoDo där han gjorde succé i HockeyAllsvenskan den gångna säsongen med 24 poäng på 39 matcher som U19-spelare. Han var också med och vann JVM -guld med Juniorkronorna och förra året var Gästrin lagkapten för det svenska laget i U18-VM .

Tidigare har Gästrin placerats i Brynäs inför nästa säsong dit han skulle bli utlånad från Washington Capitals. Eftersom att Gästrin nu i stället tillhör St. Louis Blues är det oklart om lånet till Brynäs blir av eller inte, då St. Louis skulle kunna fatta ett annat beslut gällande centertalangens utveckling. Det ska dock sägas att St. Louis har Brynäslegendaren Tommy Sjödin som scout, och han är på plats på i stort sett samtliga Brynäs hemmamatcher i SHL.

Jordan Kyrou kommer från en tyngre säsong men har innan dess varit en toppspelare för Blues. Han har gjort över 30 mål i tre säsonger och även gjort minst 70 poäng tre gånger. Han har ryktats vara på väg bort från St. Louis under en längre tid och det blir nu Washington som blir Kyrous nya destination. Han tjänar 8,125 miljoner dollar, drygt 79 miljoner kronor, per säsong i sitt kontrakt som gäller till 2031.

Connor McMichael draftades av Washington Capitals i förstarundan 2019 och han har sedan blivit en ordinarie och bra center på NHL-nivå. Han stod för 26 mål och 57 poäng på 82 matcher förra året men lyckades inte nå samma nivåer den gångna säsongen med 14 mål och 46 poäng på 78 matcher. Nu kliver 25-åringen i stället in till St. Louis för att bli en ledande center där.

Source: Milton Gästrin @ Elite Prospects