En poängspelare in, en poängspelare ut. När Max Véronneau, under onsdagen, var tillbaka i träning för Leksand tillkommer plötsligt Michael Lindqvist på frånvarolistan.

– ”Linkan” var med och testade, säger huvudtränaren Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Michael Lindqvist och Max Véronneau, Leksand. Foto: Bildbyrån (montage).

Sedan Max Véronneau spelade sin senaste match, 18 september mot Malmö, har Leksand förlorat åtta av tio matcher. Nu, när det till slut börjat ljusna, står Dala-laget plötsligt inför ett tätt matchande även utan sin nuvarande poängkung.



När Falu-Kuriren rapporterar från SHL-lagets onsdagsträning avslöjar nämligen huvudtränaren Johan Hedberg att Michael Lindqvist tillkommer på frånvarolistan.



– Vi har Lukas Vejdemo, Oskar Lang så och var det tänkt ”Linkan”, men han blir inte med, säger Hedberg till tidningen och fortsätter kring anledningen.

– Ja, det får du fråga Emilia (lagets fysioterapeut).



Lindqvist var dock med på is, tillsammans med både Max Véronneau och Arvid Eljas, som båda är på väg mot comeback.



– August Lissel är med, och Zaki Crookes åker med, fastän han inte var på is idag. ”Linkan” var ju med och testade så vi hade en extra, säger Hedberg om eventuella ersättare till Lindqvist.



Fred Nilsson saknades under onsdagen och åker inte med laget till Timrå.



Det återkommande problemet för Leksand, utöver i 8–5-segern mot Skellefteå, har varit målskyttet. Något som gör avbräcket av den interna poängkungen ännu värre. Max Véronneau ska, precis som Arvid Eljas inte vara uttagningsbara ännu.

Source: Michael Lindqvist @ Elite Prospects