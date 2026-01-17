Tillbaka i Leksand – efter två månader

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Michael Lindqvist och Victor Johansson har inte spelat för Leksand sedan i november.

Till dagens match mot Luleå är båda tillbaka i laguppställningen igen.

Victor Johansson och Michael Lindqvist tar båda plats i Leksand. Foto: Bildbyrån

I torsdagens rivalmöte mot Brynäs tappade Leksand två av sina backar eftersom både Alexander Lundqvist och Fred Nilsson klev av. Därför valde LIF att kalla tillbaka JVM-guldhjälten Victor Johansson från sin utlåning från Oskarshamn. Johansson spelade för Oskarshamn borta mot Björklöven i går men är nu med när Leksand ställs mot Luleå borta i SHL under lördagen.

19-åringen kliver in i ett backpar med Joonas Lyytinen till dagens match mot Luleå. Han kommer därmed att göra sin första SHL-match med Leksand sedan första november. Samtidigt plockar dalalaget också upp junioren Rocky Langvardt som kliver in som sjundeback när både Lundqvist och Nilsson saknas.

I offensiven får Leksand också ett skönt besked. Michael Lindqvist har missat två månaders spel i Leksand med en skada. Han spelade senast mot HV71 den 15 november men därefter har Leksand fått klara sig utan Lindqvist. Leksand har hoppats kunna få tillbaka forwarden i sina två tidigare matcher mot Frölunda och Brynäs men då har Lindqvist inte varit redo i tid inför matcherna.

Nu är Michael Lindqvist dock helt återställd och tar plats i laguppställningen mot Luleå. Lindqvist inleder som 13:e forward i dagens match. I och med Lindqvists återkomst petas forwarden Marcus Karlberg som lämnas helt utanför truppen och stannar hemma i Dalarna.

Luleå å sin sida ställer upp med exakt samma lag som i torsdagens match mot Örebro. Det är glatt besked för Luleå då Isac Hedqvist är okej och spelar igen efter att ha klivit av senast.

